Monitoraggio Iss: indice Rt a 1,30, incidenza a 504/ Rezza: “Fare dosi richiamo”

Come ogni settimana, è il momento di andare a conoscere i dati del monitoraggio Iss-Ministero della Salute all’esame della cabina di regia. Anche questo venerdì si registra un rialzo, ma meno ripido del previsto: l’incidenza settimanale dei casi ogni 100mila abitanti sale da 441 a 504. Per quanto riguarda l’indice Rt di contagio, questo passa da 1,18 a 1,30: sempre oltre la soglia epidemica di 1. Aumentano i ricoveri: quasi quota 10% nei reparti ordinari, 2,4% nelle terapie intensive.

“Dato l’aumento della velocità della circolazione virale, è bene mantenere dei comportamenti che siano ispirati alla prudenza e soprattutto effettuare le dosi di richiamo di vaccino, soprattutto per le persone più a rischio – anziani e fragili o vulnerabili – in modo da proteggersi dalle conseguenze più gravi della malattia”, le parole di Gianni Rezza nel commentare il monitoraggio Iss-Ministero della Salute.

MONITORAGGIO ISS-MINISTERO SALUTE, IL COMMENTO DI RICCIARDI

“La crescita della curva Covid sta seguendo l’andamento previsto. Questa ottava ondata pandemica, partita circa una settimana fa, crescerà in modo abbastanza importate tra ottobre e novembre. E’ prevedibile una grande ondata, ma credo non sarà uno tsunami”: queste le parole di Walter Ricciardi commentando il monitoraggio settimanale Iss-Ministero della Salute. Il docente di Igiene all’Università Cattolica di Roma, consulente del ministro uscente Speranza ha acceso i riflettori sull’importanza della vaccinazione: “Ciò che serve fare è sicuramente recuperare sulle vaccinazioni che non stanno andando benissimo. Necessario, poi, ripristinare misure di sicurezza, come le mascherine sui mezzi di trasporto e nei luoghi chiusi affollati, sanificare gli ambienti e le superfici, fare attenzione al ricambio d’aria al chiuso, soprattutto nelle scuole”. Ricciardi è piuttosto negativo sulla campagna vaccinale: “Purtroppo siamo molto indietro. Sono troppi gli italiani non vaccinati. E per ‘non vaccinati’intendo anche le persone anziane che non hanno fatto la quarta dose”, le sue parole all’Adnkronos Salute.

