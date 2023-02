Monitoraggio ISS: report del 3 febbraio/ Covid: RT 0,68. Terapie intensive in calo

Monitoraggio Iss, il report

Prosegue la discesa dei casi Covid con l’incidenza che scende a 58 casi ogni 100.000 abitanti. Una discesa rispetto ai 65 della precedente rilevazione. Scende anche l’occupazione dei letti in terapie intensive: a livello nazionale il tasso è all’1,8% rispetto al 2,1% della scorsa settimana. Sono meno anche i pazienti in Area non critica: il numero si attesta al 5,8 rispetto al 6,4% della settimana precedente. Diminuisce anche l’indice Rt, ora allo 0,68 rispetto allo 0,73 della precedente rilevazione.

UPMC Hillman Cancer Center San Pietro FBF/ Da 10 anni al fianco dei pazienti oncologi

Il monitoraggio settimanale curato dall’Iss parla di un’incidenza più bassa, 58 ogni 100.000 abitanti. L’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,68 (range 0,64-0,78), in diminuzione rispetto alla settimana precedente. È inoltre un dato sotto la soglia epidemica. In lieve aumento l’indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero ma rimane sotto la soglia epidemica.

Covid, Bassetti: Il virus non è più pericoloso/ Stop a misure di sicurezza ridicole

La situazione Covid nelle regioni

Come rivela il monitoraggio Iss, il tasso di occupazione in terapia intensiva è in calo al 1,8% secondo la rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 02 febbraio. Il tasso era del 2,1% nella rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 26 gennaio. Scende al 5,8% il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale secondo la rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 02 febbraio contro il 6,4% del 26 gennaio.

Secondo quanto rilevato inoltre dal rapporto Iss, c’è una Regione/PA classificata a rischio alto ai sensi del DM del 30 aprile 2020, per molteplici allerte di resilienza: si tratta della provincia autonoma di Bolzano, come spiega l’Ansa. Due sono invece le regioni a rischio moderato: la Puglia e la Toscana. Le altre diciotto sono classificate a rischio basso. Dieci Regioni/PA riportano almeno una allerta di resilienza mentre sei molteplici allerte di resilienza.

Sanità: Fnomceo boccia autonomia differenziata regioni/ "Aumenta divario nord e sud"

© RIPRODUZIONE RISERVATA