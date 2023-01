Mons. Robert Prevost Prefetto Dicastero vescovi/ Nomina Papa dopo dimissioni Ouellet

LE DIMISSIONI PER LIMITI DI ETÀ DEL CARDINAL OUELLET: L’ANNUNCIO DEL VATICANO

Cambio ai vertici del Vaticano per una delle figure centrali della Curia romana e mondiale: Papa Francesco ha annunciato nell’ultimo bollettino della Sala Stampa vaticana le dimissioni per raggiunti limiti d’età del Cardinale Marc Ouellet dai ruoli di Prefetto del Dicastero per i Vescovi e Presidente della Pontificia Commissione per l’America Latina. Al suo posto il Santo Padre ha provveduto alla nomina di Sua Eccellenza Reverendissima Mons. Robert Francis Prevost, O.S.A., finora Vescovo di Chiclayo (Perú), conferendogli in pari tempo il titolo di Arcivescovo – Vescovo emerito di Chiclayo. Il cambio al Dicastero avrà effetto dal prossimo 12 aprile 2023.

Il Card. Ouellet, nato l’8 giugno 1944 (oggi 78enne) a Lamotte (diocesi di Amos, nell’Abitibi), è tutt’ora una delle figure di spicco nel Concistoro per un possibile prossimo Conclave: creato e pubblicato Cardinale nel Concistoro del 21 ottobre 2003 da San Giovanni Paolo II – con il Titolo di S. Maria in Traspontina – in data 26 giugno 2018, con Rescriptum ex Audentia Ss.mi, Papa Francesco ha deciso di nominare il Cardinale Marc Ouellet «equiparoandolo in tutto ai Cardinali insigniti del titolo di una Chiesa suburbicaria».

PAPA FRANCESCO NOMINA NUOVO PREFETTO ROBERT FRANCIS PREVOST: ECCO CHI È

A prendere posto e ruoli che da ormai 13 anni erano affidati al Card. Ouellet sarà dunque Mons. Robert Francis Prevost, vescovo agostiniano nato il 14 settembre 1955 a Chicago, figlio di padre franco-italiano e madre spagnola. All’età di 27 anni Prevost è stato inviato dall’Ordine a Roma per studiare Diritto Canonico presso la Pontificia Università San Tommaso d’Aquino (l’Angelicum): come spiega il Vaticano, il nuovo Prefetto del Dicastero dei vescovi ha ricevuto l’ordinazione sacerdotale il 19 giugno 1982. Ha conseguito la Licenza nel 1984, quindi è stato inviato a lavorare nella missione di Chulucanas, a Piura, in Perù (1985-1986).

Nel 1987 è stato eletto direttore delle vocazioni e direttore delle missioni della Provincia Agostiniana “Madre del Buon Consiglio” di Olympia Fields: l’anno successivo è stato inviato nella missione di Trujillo come direttore del progetto di formazione comune degli aspiranti agostiniani dei Vicariati di Chulucanas, Iquitos e Apurímac. Nella diocesi di ujillo è stato vicario giudiziario per quasi 10 anni, 1989-1998: dopo due anni e mezzo, il Capitolo generale ordinario lo ha eletto priore generale, ministero che l’Ordine gli ha nuovamente affidato nel Capitolo generale ordinario del 2007. Nell’ottobre 2013 Mons. Prevost è tornato a Chicago per essere insegnante dei professi e vicario provinciale; incarichi che ha ricoperto fino a quando Papa Francesco lo ha nominato, il 3 novembre 2014, amministratore apostolico della Diocesi di Chiclayo (Perù), «elevandolo alla dignità episcopale di vescovo titolare della Diocesi di Sufar. Il 7 novembre ha preso possesso canonico della Diocesi alla presenza del nunzio apostolico James Patrick Green; è stato ordinato vescovo il 12 dicembre, festa di Nostra Signora di Guadalupe, nella Cattedrale della sua Diocesi. È vescovo di Chiclayo dal 26 settembre 2015. Dal marzo del 2018 è stato secondo vicepresidente del Conferenza episcopale peruviana. Papa Francesco lo aveva nominato membro della Congregazione per il Clero nel 2019 e membro della Congregazione per i Vescovi nel 2020», conclude la Santa Sede.











