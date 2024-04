Monsignor Paglia/ “Gli anziani non sono degli scarti, facciamo sorgere un fuoco d’amore”

Monsignor Paglia è stato ospite stamane negli studi di Storie Italiane: “Dobbiamo andare verso un Paese che ci permetta di restare a casa circondati da affetti cari, finalmente in Italia è arrivata una legge, la legge 33 che ha come obiettivo riorganizzare l’assistenza agli anziani perchè restino in casa loro o in luoghi adeguati per poi tornare a casa. Servono relazioni affettive fra di noi, la salute non può farne a meno, da solo non si può stare bene soprattutto se ha patologie, è urgente che la legge 33 venga approvata, mi auguro quanto prima con le poche risorse che hanno messo, che ci auguriamo che aumentino, possa iniziare una nuova fase del proprio paese”.

Mons. Paglia ha aggiunto: “La maggioranza degli italiani sta a casa ed è sola, io ho 79 anni e sto bene, ma siamo in tanti, siamo come stati un po’ abbandonati, dovevamo pensare a noi stessi, noi vogliamo rivoluzionare la cultura, la vecchiaia non è uno scarto, è una risorsa, i nostri anziani devono essere partecipi della vita del Paese, vogliamo far sorgere un fuoco d’amore per tutto il Paese, vorremmo riscaldarlo per dire che l’alleanza fra anziani e piccoli aiutano le altre generazioni ad essere meno anaffettive come spesso sono”.











