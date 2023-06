Monza ceduto al magnate greco Marinakis?/ “Anche a Mediaset gira questa voce ma…”

Monza, quale futuro dopo la scomparsa di Silvio Berlusconi? Voci di cessione al magnate greco Evangelos Marinakis

Dopo la scomparsa di Silvio Berlusconi, si intensificano i discorsi sul futuro del Monza. Cosa accadrà al club brianzolo ora che il Cavaliere non c’è più? Già nei mesi scorsi Fininvest aveva aperto al coinvolgimento di un nuovo socio e così sono spuntate nuove voci sull’imprenditore greco Evangelos Marinakis, proprietario di quote dell’Olympiacos e del Nottingham Forest.

L’uomo d’affari greco aveva già avviato alcuni colloqui per entrare nel capitale del club brianzolo e negli ultimi giorni avrebbe manifestato nuovi segnali in ottica di acquistare la maggioranza. Da Monza sono arrivate solo smentite, ma dall’Inghilterra continuano a rimbalzare voci di un forte interessamento. Ancora non è chiaro con quali quote, eventualmente, il magnate greco Evangelos Marinakis entrerà nel Monza. Ma i rumors, al momento, non si placano…

Monza, Alessandro De Giuseppe fa il punto sulla possibile cessione al greco Evangelos Marinakis: “A Mediaset gira questa voce…”

Del futuro del Monza si è parlato anche ieri sera a Sportitalia Mercato. Durante la trasmissione è intervenuto anche l’ospite Alessandro De Giuseppe, inviato brianzolo de Le Iene. Quest’ultimo ha commentato le voci sulla possibile cessione del Monza, confermando almeno in parte le voci che vedrebbero Evangelos Marinakis in prima linea: “Anche a Mediaset gira questa voce del possibile interessamento del magnate greco Marinakis, la mancanza di Berlusconi si sentirà al Monza. Vedremo cosa succederà, ma un anno in A è veramente troppo poco. La mia sensazione è che non si farà un grande mercato”. Tra i tifosi c’è già chi vede di buon occhio un progetto simil-Nottingham Forest, ma c’è anche chi esprime grande scetticismo e perplessità per il futuro.

