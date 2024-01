Monza, riaperto il Teatrino di Corte della Villa Reale/ “Riferimento culturale per tutta la Regione”

Ha riaperto al pubblico il Teatrino di Corte della Villa Reale di Monza, storico centro culturale della provincia brianzola e non solo. Come fatto sapere da Lombardianotizie.online, la Regione Lombardia ha finanziato i lavori per 488mila euro, portando così alla riapertura dello storico centro teatrale, come fatto sapere nella giornata di ieri dall’assessore regionale alla Cultura. Presente alla conferenza stampa per il grande annuncio, Francesca Caruso ha spiegato: “Regione valorizza con sforzi concreti – si legge sempre su Lombardianotizie.online – un gioiello artistico e architettonico come il Teatrino di Corte della Villa Reale, che può diventare un punto di riferimento culturale non solo per Monza ma per tutta la Lombardia”.

Gli interventi di restauro sono stati seguiti direttamente dalla Soprintendenza e hanno previsto il rinnovamento delle pareti, il ripristino delle macchina da scena, nuovi impianti e il consolidamento della galleria. “Vedere rinascere un teatro è motivo di orgoglio – ha continuato l’assessore Caruso – e ci siamo posti anche l’obiettivo di garantire un’elevata qualità dell’offerta culturale di questo luogo splendido. Per questo abbiamo favorito la collaborazione con l’orchestra Canova, tra le più promettenti del panorama nazionale”.

MONZA, RIAPERTO IL TEATRINO DI CORTE DELLA VILLA REALE: “ECCELLENZA E ATTRATTIVITA’”

E ancora: “Siamo in grado dunque di assicurare quel livello di eccellenza e di attrattività che costituisce uno dei punti strategici del Masterplan per il rilancio della Villa e del Parco di Monza. Masterplan per il quale Regione ha investito 55 milioni di euro”.

L’assessore alla Cultura ha concluso dicendo: “Oltre al Teatrino abbiamo voluto sostenere con determinazione i lavori al Chiostro e alla Sala Conferenze di Villa Reale, andando a completare un importante impegno attuato dal Ministero della Cultura, che ringrazio. Siamo e saremo concretamente in campo per la valorizzazione della Villa Reale, che rappresenta un patrimonio unico di bellezza, cultura e storia”. Lombardianotizie.online fa sapere che la Regione si è già attivata per assicurare al Teatrino di Corte della Villa Reale di Monza un’attività cultura di prim’ordine.

