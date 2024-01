Autodromo di Monza, via ai lavori: Salvini “a giugno nuovo circuito F1″/ Fontana “Sarà modello di eccellenza”

Sono cominciati i lavori di ammodernamento e riqualificazione dell’Autodromo di Monza. Nello specifico, verranno adeguati tre sottopassi per la separazione del traffico veicolare e pedonale, verrà creato un nuovo sottopasso e verrà rifatto l’asfalto. Lavori per migliorare la sicurezza e il rapporto con ambiente e prestazioni, per i quali sono necessari 140 giorni. Alla presenza di Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, è stato dato inizio oggi all’intervento. Presenti anche Angelo Sticchi Damiani, presidente di Aci, Geronimo La Russa, presidente di Acm, Attilio Fontana, governatore della Lombardia, e il sindaco di Monza, Paolo Pilotto. «Quello di oggi è l’esempio che l’ambiente può convivere con lo sviluppo delle attività umane. Ci rivediamo a giugno con un circuito nuovo. Non ci annoieremo sicuramente», ha dichiarato Salvini. Il ministro ricorda le riunioni fatte, così come gli anni in cui era in dubbio la sopravvivenza del Gp a Monza. «Ricordo l’impegno di Roberto Maroni, nel 2015 e nel 2016».

Michael Schumacher: “Siamo sempre con te!”/ Gli auguri della Ferrari per il suo 55esimo compleanno

Al nome dell’ex ministro ed ex segretario della Lega morto nel 2022 ci sono stati gli applausi della platea. «Nessuno da allora ha mai mollato. E se oggi siamo qua a inaugurare i lavori è anche per lui», ha aggiunto Salvini. A margine dell’evento, Adriano Galliani, vicepresidente vicario e ad del Monza, nonché senatore di Forza Italia, ha dichiarato che conservare la Formula 1 è importante non solo per la Lombardia, ma anche per tutto il Paese. «Se non facciamo questi lavori, bene e in fretta, rischiamo di perdere la Formula 1. C’è tutto il mondo, Paesi arabi e asiatici, che cercano di avere un Gran premio: noi abbiamo l’autodromo più antico in funzione in Europa, ha più di 100 anni e non possiamo perderlo».

“Michael Schumacher un vero duro”/ Minardi: “Da Senna al calcio, ecco il mio Schumi” (oggi 29 dicembre 2023)

“REGIONE LOMBARDIA SOSTIENE E INVESTE SULL’AUTODROMO”

Attilio Fontana alla presentazione dei lavori dell’Autodromo di Monza, con investimenti pubblici per 77 milioni, ha evidenziato che Regione Lombardia «crede nel Parco e nell’Autodromo di Monza e dobbiamo rilanciare la collaborazione tra tutte istituzioni, è fondamentale». Per rilanciare il parco, la Regione ha stanziato 55 milioni di euro, mentre Aci riceverà «32 milioni di risorse proprie della Regione Lombardia, oltre 25 milioni da finanziamenti del Mit attraverso regione Lombardia nelle annualità 2023-2025 e 20 milioni direttamente dal Mit nelle annualità 2022-2023». Per quanto riguarda i contributi in parte corrente, sono 400mila euro dalla Regione Lombardia e 5 milioni dal Mit. Fontana aggiunge che la Regione Lombardia «vuole presentarsi come sempre come un modello e l’Autodromo dovrà essere un’eccellenza, capace di declinare rispetto per il fascino di questo che è diventato un mito con la modernità e l’efficienza di un servizio migliore». Il governatore ha sottolineato che le risorse ci sono al pari della voglia di collaborare. «Lombardia e italiani siamo i migliori nel mondo e faremo il prodotto migliore».

Michael Schumacher, oggi 10 anni dall’incidente/ Terapie anche in pista su una Mercedes-Amg, 29 dicembre 2023

Per Federico Romani, presidente del parlamento lombardo, Regione Lombardia ha confermato «grande attenzione al territorio di Monza e Brianza e ancora una volta investe in modo significativo sull’Autodromo, garantendo le condizioni necessarie ad assicurare anche per i prossimi anni lo svolgimento del Gp di Formula 1». Romani ha sottolineato l’importanza dell’indotto economico del Gp e delle altre gare organizzate nell’Autodromo di Monza: «Il nostro territorio vuole e deve continuare a primeggiare e correre veloce, di pari passo con i bolidi della Formula 1». Ciò sarà possibile anche grazie all’emendamento al bilancio approvato nel Consiglio regionale lo scorso 21 dicembre, con cui è stato «disposto il trasferimento a Aci Lombardia di un contributo di 25 milioni di euro per nuovi interventi di riqualificazione dell’Autodromo nazionale di Monza». L’appalto dei lavori è stato affidato alla società milanese Bacchi per un importo totale di 30 milioni di euro. I lavori saranno completati in tempo per ospitare il MiMo dal 28 al 30 giugno e poi l’1 settembre la 95esima edizione del Gran Premio d’Italia.











© RIPRODUZIONE RISERVATA