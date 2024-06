Moonrise Kingdom – Una fuga d’amore/ Trama e cast del film di Wes Anderson, oggi, domenica 30 giugno 2024

Moonrise kingdom – Una fuga d’amore, diretto da Wes Anderson

Domenica 30 giugno, andrà in onda, nel pomeriggio di Rai 3, alle ore 14:30, la commedia sentimentale del 2012 dal titolo Moonrise Kingdom – Una fuga d’amore. Il film è diretto dal regista Wes Anderson, i cui lavori si contraddistinguano per la loro l’eccentricità, e film maker di Grand Budapest Hotel (2014), Asteroid City (2023) e La meravigliosa storia di Henry Sugar e altre tre storie (2024).

Le musiche hanno invece la firma del compositore francese Alexandre Desplat, che ha collaborato in più occasioni con il regista, in pellicole come Fantastic Mr. Fox (2009), Grand Budapest Hotel (2014), che gli è valso anche un Premio Oscar alla migliore colonna sonora, e The French Dispatch of the Liberty, Kansas Evening Sun (2021).

I protagonisti sono interpretati dai giovanissimi Jared Gilman e Kara Hayward, al loro esordio sul grande schermo.

Nel cast alcuni grandi nomi del mondo dello spettacolo, quali: Bruce Willis, Edward Norton, Bill Murray, Frances McDormand, Tilda Swinton, Jason Schwartzman, Bob Balaban e Harvey Keitel.

La trama del film Moonrise Kingdom – Una fuga d’amore: la natura si mette contro due giovani innamorati

Moonrise Kingdom – Una fuga d’amore è ambientato nel 1965 sull’isola di New Penzance. Qui, attraverso una lettera, il giovanissimo Sam Shakusky (Jared Gilman), un ragazzino di appena 12 anni rimasto orfano, informa il suo capo scout Randy Ward (Edward Norton), di essersi allontanato di sua spontanea volontà e di non voler più fare parte del gruppo.

La fuga del ragazzo scuote Randy, che inizia una ricerca forsennata con l’aiuto del comandante della polizia locale, Sharp (Bruce Willis), e tutti i compagni scout.

Nel frattempo, in un’altra zona dell’isola, Walt (Bill Murray) e Laura Bishop (Frances McDormand) si rendono conto che la loro figlia Suzy (Kara Hayward), una ragazzina di 12 anni, è scomparsa.

Cercando tra le sue cose, nel tentativo di trovare qualche indizio, scoprono che da tempo la ragazzina teneva una corrispondenza romantica con un certo Sam, e che i due probabilmente sono fuggiti insieme.

Mentre i due gruppi di ricercatori sperano di riuscire a rintracciare al più presto i due ragazzini e tornare alla loro quotidianità, la coppia di giovani innamorati spera invece di riuscire a fare perdere le proprie tracce unendo le competenze come scout di Sam e i viveri raccolti da Suzy…ciò che però i due non sanno è che sta per scatenarsi un terribile e devastante ciclone che metterà in pericolo le loro vite.

