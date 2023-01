Edward Norton è discendente di Pocahontas/ La scoperta: “Bisnonna di 12esimo grado”

L’attore Edward Norton ha recentemente scoperto, in diretta durante un programma televisivo chiamato Finding Your Roots (ovvero “Trova le tue radici”) di essere un lontano discendente di Pocahontas. Sembra assurdo, soprattutto se si pensa alla principessa Disney, ma in realtà il famoso cartone animato muove proprio dalla reale esistenza del personaggio. Nel cartone animato, Pocahontas finisce per innamorarsi di John Smith, che nella realtà si chiamava John Rolfe, per poi trasferirsi (nella realtà, non nel cartone) a Londra, dove venne accolta come una vera e propria celebrità.

La parentela tra Edward Norton e Pocahontas

Insomma, Edward Norton sarebbe un diretto, seppur lontanissimo, discendente di Pocahontas. Fin da piccolo, aveva raccontato, aveva sempre sentito di storie e leggende sulla principessa, e talvolta aveva anche sentito dire che era sua parente, ma non ci aveva mai realmente creduto. Deciso a scoprire la verità, si è rivolto al programma televisivo americano Finding Your Roots, scoprendo che effettivamente era tutto assolutamente vero.

“Pocahontas”, ha detto il conduttore dello show, lo storico Henry Louis Gates Jr, ad Edward Norton, “è la tua dodicesima bisnonna“. L’affermazione sarebbe arrivata dall’analisi approfondita fatta dallo storico dell’albero genealogico dell’attore, ed avrebbe confermato che “c’è una traccia cartacea diretta, non c’è alcun dubbio”. Edward Norton, sconvolto piacevolmente dalla notizia, ha commentato sostenendo che cose del genere “ti fanno capire che piccolo pezzo dell’intera storia umana sei”.

Il passato schiavista della famiglia Norton

Inoltre, sempre durante la diretta del programma Finding Your Roots, lo storico Henry Louis Gates Jr, oltre a rivelare ad Edward Norton di essere imparentato con Pocahontas, gli ha anche rivelato una triste pagine del passato dei suoi antenati. Secondo lo storico, infatti, la famiglia Norton (più precisamente il terzo bisnonno, John Winstead) in passato possedeva alcuni schiavi. Si trattava almeno di sette persone tra cui un uomo di 55 anni ed una donna di 37, più i loro cinque figli di 4, 6, 8, 9 e 10 anni. L’attore, dopo questa ulteriore rivelazione, ha confessato di sentirsi leggermente a disagio: “Non si tratta di un giudizio sulla vita personale, ma è un giudizio sulla storia di questo Paese e deve essere prima di tutto riconosciuto e poi combattuto. Quando si legge ‘Schiavo, 8 anni’, viene voglia di morire“.

