Moralità: è peggiorata negli anni?/ Secondo uno studio no: “È una falsa percezione”

Una percezione piuttosto comune, e che sicuramente sarà capitato a tutti di sentire almeno una volta espressa da qualche conoscente, è che la moralità nel corso degli anni abbia subito un repentino crollo. Spesso, forse troppo, infatti, la nuove generazioni (ed è un discorso che in qualche modo si può applicare di generazione in generazione) sono state tacciate di essere insensibili e disinteressate, senza un impianto morale di regole stabili e chiare.

Luca Parmitano sposa Marta Guidarelli/ "Spazio é ciò che ci unisce e non quello che ci distanzia..."

Eppure, qualcosa su questa testi delle moralità in costante declino non ha convinto fino in fondo Adam Mastroianni, dottorando il psicologia alla Columbia University di New York City, e il suo collega Daniel Gilbert della Harvard University di Cambridge. Mastroianni avrebbe, dunque, deciso di indagare la questione a fondo, rendendola oggetto della sua tesi di dottorato, pubblicato ieri sulla celebre rivista scientifica Nature. La conclusione a cui il ricercatore è giunto è che le idee sulla moralità in declino non sono altro che preconcetti falsi, che periodicamente si ripetono, ma che non vengono confermati all’interno della generazione di riferimento.

Terapia genica per sterilizzare i gatti/ Come funziona la nuova tecnica per sostituire la chirurgia

Moralità e preconcetti: i risultati dello studio

Per arrivare al fondo della questione moralità in declino, Mastroianni e Gilbert sono partiti da un’ampia analisi dei sondaggi sul tema condotti negli Stati Uniti ed in altri 59 paesi mondiali tra il 1949 e il 2019. Da un primo vaglio critico di questi sondaggi è emerso come la maggioranza degli intervistati, all’84% delle domande sulla morale, ha confermato che vi era una generale diminuzione dei valori “fondamentali”.

Conducendo un loro personale studio sulla moralità, poi, i ricercatori hanno appurato, nuovamente, che gli americani lamentavano una scarsa gentilezza, onestà, simpatia e bontà rispetto all’anno in cui il partecipante era nato, senza particolari differenze basate sull’età, l’istruzione, l’ideale politico, la razza o il sesso. Il terzo step dello studio, poi, è stato un’analisi di altri sondaggi che indagano come i partecipanti ritenessero la loro moralità e quella dei loro coetanei, somministrati due volte a distanza di almeno 10 anni alla stessa persona. Da questa indagine è emerso come tutti i partecipanti ritenessero alti i loro valori morali e quelli dei coetanei, dimostrando come i giudizi espressi nei primi due casi fossero dettati da una falsa percezione. Complessivamente, dunque, non vi sarebbero prove concrete del declino morale della società.

Coccodrillo femmina depone uovo fecondato pur vivendo da sola/ Feto è nato morto

© RIPRODUZIONE RISERVATA