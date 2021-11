Morani vs Passaro (#IoApro): “Attacco squadrista contro Ricci”/ Replica: “Vittimisti”

Dibattito su no vax e no green pass a L’aria che tira, scontro ad alta tensione tra Alessia Morani e Biagio Passaro. L’esponente Pd ha riservato critiche feroci al volto del movimento #IoApro: “Io questi signori di “#IoApro” li conosco, hanno le loro origini a Pesaro, e vedere che fanno i finti pacificasti fa abbastanza ridere. Sono andati sotto casa del sindaco Matteo Ricci e si vantavano di essere andati a fare una manifestazione squadrista con in casa la moglie del sindaco e i due figli. L’atteggiamento buono che vediamo oggi non corrisponde alla realtà”.

“Berlusconi al Quirinale se salta Draghi”/ Rotondi: “M5s non vuole Elezioni se no…”

“Questo è vittimismo puro”, la replica di Biagio Passaro alle accuse di Alessia Morani: “Non deve dire che siamo squadristi. Lì c’è stata una bugia mediatica: se vediamo la diretta, vediamo persone che stanno contestando il sindaco, ma non è successo nulla di grave”.

MORANI VS PASSARO: SCONTRO A L’ARIA CHE TIRA

Alessia Morani ha poi rincarato la dose contro Biagio Passaro: “La cosa grave è che voi non capite le cose che fate. Come faceva tranquillamente la diretta dentro la Cgil, la stessa cosa la sta dicendo rispetto a quella manifestazione non autorizzata sotto casa del sindaco. Vi dovete vergognare per quello che fate”. “Cos’è successo nello specifico quella sera? Quali sarebbero state le azioni squadriste?”, la domanda dell’esponente di #IoApro, così la dem: “A voi sembra normale che decine di persone vadano sotto la privata dimora di una persona? Ma di cosa stiamo parlando?”. Passaro ha tenuto a precisare: “Non sono entrati in casa, erano in una via pubblica e hanno protestato. Ma è possibile contestare? Ci sono stati atti di violenza?”. La Morani ha stigmatizzato: “L’atto di violenza è andare sotto casa di una persona”. Clima rovente…

Nicola Morra rivuole soldi lasciati al M5s/ "Chiesti arretrati e indennità"

LEGGI ANCHE:

Walter Ricciardi/ "C'è quarta ondata, ecco perché aumentano contagi. Dipende da..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA