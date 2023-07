Morbillo: Londra a rischio epidemia/ “Fino a 160mila casi per la fobia dei vaccini”

Londra potrebbe trovarsi preso nel centro di una complessa epidemia di morbillo. A dirlo è un recente rapporto della UK Health Safety Agency che ha parlato di possibili casi in tutto il Regno Unito, ma con una particolare attenzione verso la capitale, in cui la concentrazione demografica è maggiore, così come sono minori le inoculazioni complessive del vaccino trivalente che copre anche le infezioni di parotite e rosolia, oltre ovviamente al morbillo. Si stima che potrebbero essere attesi tra i 40 e i 160 mila casi in tutta la nazione, in larga parte nella popolazione tra i 19 e i 25 anni, non coperta a causa della fobia per i vaccini che si è diffusa nei primi anni 2000.

Minaccia femministe al London Pride: attivista trans arrestata/ Caso riaperto su pressing governo Uk

Il morbillo a Londra e la paura per i vaccini

Insomma, tutto il Regno Unito, ma il particolare Londra, potrebbe trovarsi a breve nel bel mezzo di una complicata epidemia da morbillo, con esiti ed effetti difficilmente prevedibili. Secondo la UK Health Safety Agency, infatti, la nazione “non ha mai raggiunto l’obiettivo dell’Oms di una copertura del 95% con 2 dosi di vaccino trivalente necessaria per raggiungere e mantenere l’eliminazione” della malattia, già raggiunta ampiamente dalla maggior parte degli altri stati occidentali.

"Lockdown? Non verrà mai più fatto"/ Ex primo ministro UK: "È stato troppo costoso"

Concretamente, infatti, nel Regno Unito la copertura contro il morbillo è attualmente la più bassa dell’ultimo decennio con l’esito che circa 1 bambino su 10 arriva in età scolare non protetto, o solo parzialmente protetto. “Il rischio di trasmissione diffusa, che porti ad un’epidemia in tutto il Regno Unito”, evidenzia ancora l’agenzia inglese, “è considerato basso”, a differenze delle stime fatte su Londra, in cui il tasso di copertura è di poco superiore all’82% con una dose a 2 anni d’età, e al 74% con due dosi a 5 anni di vita. La reticenza nei confronti del vaccino contro il marbillo, e contro i vaccini in generale, è stata accentuata negli anni 2000 a causa dello studio, poi diffusamente smentito, condotto dal dottor Wakefield che attestava una correlazione tra le vaccinazioni e il rischio di sviluppo dell’autismo.

LEGGI ANCHE:

Cancro prostata: una rivoluzionaria terapia combinata/ "Efficace nel 55% dei casi"

© RIPRODUZIONE RISERVATA