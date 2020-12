Morbo di Basedow, malattia Manila Nazzaro/ “Ingrassata 20 chili e senza voce ma..”

Morbo di Basedow, malattia Manila Nazzaro, cos’è?

Manila Nazzaro è sicuramente uno dei personaggi di questo 2020 per via della sua partecipazione a Temptation Island Vip ma in quel frangente non ha avuto modo e occasione di parlare del morbo di Basedow, la malattia che l’ha quasi lasciata senza voce e per la quale ha preso 20 chili. Ma cos’è’ il morbo di Basedow-Graves? E’ una malattia autoimmune, in cui il sistema immunitario riconosce come estranea all’organismo la tiroide e quindi la attacca combattendo il recettore del TSH che si difende con una iperproduzione di ormoni tiroidei, T3 e T4. Tra le cause ci può essere la predisposizione genetica mentre tra i sintomi c’è l’accelerazione del battito cardiaco, l’intolleranza al caldo, l’aumentato senso di fame, la difficoltà di concentrazione e l’insonnia. Devono essere questi i sintomi a cui è andata incontro proprio Manila Nazzaro che in passato ha parlato della sua battaglia nello studio di Silvia Toffanin, a Verissimo.

Manila Nazzaro ha affrontato la malattia da sola e…

Il morbo di Basedow-Graves le è stato diagnosticato nel 2004 e lei stessa ha dichiarato di aver dovuto affrontare tutto da sola perché le cose non andavano poi così bene nemmeno in famiglia e con quello che poi è diventato il suo ex marito Francesco Cozza: “L’ho affrontato da sola, è stato un periodo molto buio. Ero ingrassata 20 chili, non mi riconoscevo e ho temuto di perdere pure la voce, ero instancabile, mangiavo poco e stavo sempre bene…Alla fine però, dopo due anni, il mio fisico, saturo del malfunzionamento della ghiandola, è crollato (…) Ero arrivata al punto di non riuscire nemmeno più a deglutire a causa della mia tiroide che era diventata enorme”.

