Morena Rosini a The Voice Senior 2023, chi è/ La cantante dei Milk and Coffee esordisce da solista

Sul palco di The Voice Senior 2023, nel corso della quinta puntata, arriva sul palco anche Morena Rosini, che faceva parte del gruppo Milk and Coffee, celebre gruppo pop degli anni ’70- ’80. Prima di esibirsi ricorda proprio gli anni del successo: “La mia carriera prende il volo nel 1977 quando, con i miei colleghi, diventiamo i Milk and Coffee. Eravamo tre ragazze e un ragazzo, io ero la moretta allora. Il nostro obiettivo era quello di essere internazionali, quindi cantavamo dance e in inglese. Ad un certo punto è arrivato Sanremo e con questo cambio di rotta: non più in inglese ma cantiamo in italiano”. Morena ricorda dunque anni di grande popolarità che man mano è iniziata a scemare.

Oggi Morena Rosini esordisce a The Voice Senior 2023 come solista con il brano ‘On my own’ di Nikka Costa. Per lei si girano entrambi i coach rimasti, Loredana Bertè e Ricchi e Poveri. Proprio Angela dei Ricchi e Poveri chiede di esibirsi con la concorrente che, dopo la loro performance, sceglie proprio di andare in squadra col celebre duo. Con Morena i Ricchi e Poveri chiudono la loro squadra di questa edizione di The Voice Senior.

