Moreno Merlo “Le denunce di Paola Caruso? Mai viste”/ “Adesso sono fidanzato con…”

Paola Caruso ieri sera è tornata in tv a Live Non è la d’Urso piangendo un po’ miseria per via di questo complicato momento economico e oggi il suo ex Moreno Merlo è tornato a dire la sua sulla sua vita e sul legame che lo ha tenuto insieme alla bella ex Bonas calabrese. In particolare, intervenendo nel programma Viaradio Autostrade per l’Italia di Francesco Fredella nel digital space di RTL 102.5, Moreno Merlo ha ammesso di non essere ancora single e di avere accanto una ragazza di cui non fa il nome ma rivela l’età, una sua coetanea di 30 anni, e poi: “E’ alta, mora, ha due occhi e due orecchie… mi sto frequentando con questa persona ma è ancora presto..”. Finito il momento gossip sulla sua vita personale, la curiosità del conduttore e speaker si è poi incentrata sul suo passato turbolento proprio con Paola Caruso e sulle denunce che l’ex Bonas calabrese ha annunciato più volte via social e proprio a riguardo ecco il colpo di scena: “Io non ho mai ricevuto niente, nemmeno il mio legale…”.

MORENO MERLO RIVELA: “LE DENUNCE DI PAOLA CARUSO MAI ARRIVATE”

A quanto pare il dubbio che le denunce più volte minacciate fossero solo un modo per andare in tv e non si siano poi concretizzate c’è, e serpeggia anche nella trasmissione radio mentre Moreno Merlo rivela: “Non è ancora arrivato niente ma controllerò, mi informo e vi farò sapere. Il postino suona sempre due volte a me non ha citofonato una..passare da persona pluridenunciata non è piacevole..”. In passato Paola Caruso ha accusato Moreno Merlo in tv parlando di denunce in arrivo ma lui rilancia: “Si deve dimostrare quello che si dice, lei ha voluto allungare il brodo, io ho tutelato la mia persona con una denuncia di aggressione visto che c’erano i referenti dell’ambulanza…”. Dove sta la verità?



