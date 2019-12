MORENO MERLO/ Paola Caruso torna a Domenica Live: nuove accuse per l’ex?

La faida tra Moreno Merlo e Paola Caruso non si placa. L’ultimo a sedersi nello studio di Barbara D’Urso è stato proprio il dj, raccontando la sua versione dei fatti, ma Paola Caruso è pronta a rimediare. A Pomeriggio 5, la D’Urso ha infatti annunciato che domenica, nella sua Domenica Live, ci saranno aggiornamenti su questa delicata vicenda e arriveranno proprio dalla Caruso. L’ex Bonas sarà in studio e aggiungerà dettagli su quella che è stata la breve relazione con Moreno Merlo: che riguardino proprio lo scoop lanciato dal settimanale Oggi su una sua presunta storia con un noto stilista? Al momento tutto tace. L’appuntamento è per domenica su Canale 5 con Domenica Live, tra buste choc e documenti inediti su questa particolare situazione. (Aggiornamento di Anna Montesano)

MORENO MERLO VS PAOLA CARUSO

Moreno Merlo e Paola Caruso, chi dice il vero? Chi ha seguito la vicenda sa che c’è in atto una vera e propria battaglia tra i due, con accuse pesanti e tra loro contrastanti. L’ex Bonas l’ha accusato non solo di averle chiesto più volte dei soldi ma anche di essere in possesso di sue registrazioni private. Merlo, ospite a Domenica Live, ha negato le accuse, dichiarando anche di essere finito in ospedale per colpa della ragazza. Accuse dunque molto pesanti, arrivate entrambe nel salotto di Barbara D’Urso che oggi, nella nuova puntata di Pomeriggio 5, potrebbe aggiungere dettagli e novità a questa vicenda così intricata e, soprattutto, delicata. In attesa di quanto verrà svelato a Pomeriggio 5 è però il settimanale Oggi a lanciare un inaspettato scoop su Moreno Merlo.

MORENO MERLO “HA AVUTO UNA STORIA CON UN NOTO STILISTA”

Il giornalista Alberto Dandolo, attraverso le pagine del settimanale Oggi, fa sapere che il passato amoroso di Moreno Merlo è stato particolare quasi quanto il suo presente. “In pochi sanno che nel passato sentimentale del bel Moreno, c’è già stata un po’ di burrasca. – scrive il giornalista – Ha avuto una lunga e discussa frequentazione con un notissimo stilista, interrottasi poi bruscamente e per questioni, si disse, di gelosia. Cosa accadde davvero tra l’ex della Caruso e l’uomo della moda?” Uno scoop che potrebbe gettare altra benzina sul fuoco e dare spazio a nuove accuse della Caruso. Quale sarà l’epilogo di questa particolare vicenda? Non ci resta che attendere le novità oggi svelate dalla D’Urso a Pomeriggio 5.



