Morgan “Asia Argento? Mai smesso di amarla”/ “Mio padre colto e sensibile”

Morgan: torna in tv con “StraMorgan”

Morgan torna in televisione ad aprile con “StraMorgan”, quattro serate dedicate alla musica con Pino Strabioli: “Sarà vero servizio pubblico. Avremo musicisti giovani e grandi ospiti. Mostreremo che la musica leggera non evapora; è una cosa che fa volare”, ha detto Marco Castoldi ad Aldo Cazzullo sul Corriere della sera. Tra gli ospiti ci sarà anche Vittorio Sgarbi. Nella lunga intervista Morgan ha anche parlato del suicidio del padre: “Era un uomo intelligente, sensibile, a suo modo raffinato, colto. Mi trasmise la passione per la musica… Era incapace di calcolo, di furbizia. Non sapeva gestire gli affari. Si indebitò. Ma non ebbe il coraggio di rivelarci la sua difficoltà, di dirci: ragazzi, io non ce la faccio. Così si è tolto la vita”.

Dopo la morte del padre, Morgan ha iniziato a suonare nei pianobar per portare qualche soldo a casa: “Suonavo fino alle 4 di notte; poi il mattino al liceo mi addormentavo sul banco. Fui bocciato. Però guadagnavo 4 milioni di lire al mese, 2 mila euro di oggi. Tra me, mia madre e mia sorella ci pagammo la casa”.

Morgan: il rapporto con Asia Argento e le tre figlie

La prima band nel 1985, poi con l’amico Andrea Fumagalli (Andy dei Bluvertigo) creò la band Golden Age: “Il nome Morgan lo rubai al terzo componente della band, Fabiano Villa, che l’aveva scelto per sé. Anche Bluvertigo, se è per questo, è un nome rubato al chitarrista Giovanni Volpe, ovviamente detto John Fox, che cercava un altro nome d’arte. Bluvertigo è un’idea sua. Ma lui cincischiava, e divenne nostra”. Morgan è stato legato per molti anni ad Asia Argento, con cui ha avuto la figlia Anna Lou: “Me la fece incontrare Enrico Ghezzi al Bellaria Film Festival. Siamo stati insieme sette anni, abbiamo una figlia meravigliosa”. Il nome della figlia è un omaggio a Lou Reed e a Lou Andrea Salomè, la donna amata da Rilke e Nietzsche. Perché è finita tra loro? “Perché lei mi ha lasciato. Io non ho mai smesso di amarla, perché quando un uomo ama è per sempre. Sono le donne a lasciarci. Ho dovuto accettare il terribile dolore della separazione, un inferno che assomiglia molto alla morte. Poi l’istinto di sopravvivenza prevale”, ha detto Morgan al Corriere della sera. L’arista ha altre due figlie Lara (10 anni) e Maria Eco (3 anni): “Non si sono mai trovate tutte e tre assieme. È il mio sogno”. Oggi Morgan è legato ad Alessandra, mamma dell’ultima figlia che ha definito “la mia Dori Ghezzi, la mia Claudia Mori”.

