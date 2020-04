Morgan/ Dalla nascita di Maria Eco, ai Bugo rapporti tesi alla pace fatta con.. (Domenica In)

Pubblicità

Il grande ritorno di Morgan in tv, dopo le polemiche sanremesi che lo hanno visto assoluto protagonista. Dopo il Festival, in realtà, il cantante era diventato ospite praticamente fisso di show e trasmissioni piuttosto popolari, ma in seguito al caos legato al coronavirus il suo personaggio è rimasto inevitabilmente nell’ombra. Questo pomeriggio, tuttavia, Morgan sarà ospite di Mara Venier per un’intervista a tutto tondo con la padrona di casa. Si parlerà degli ultimi importanti avvenimenti della sua vita privata, con uno sguardo al futuro professionale ma anche alla nuova routine innescata con l’inizio del lockdown. Un’ospitata che si preannuncia tutt’altro che banale e piatta, con Morgan assoluto protagonista. Tra i tanti temi caldi sul tavolo la dolce attesa della sua fidanzata, ma anche il rapporto sempre teso con Bugo.

Morgan, è nata Maria Eco! Irapporti con Bugo…

L’amore, la musica e le tensioni con Bugo. Di questo e molto altro a Domenica In con Morgan ospite di ‘Zia Mara’. Il cantante negli ultimi giorni è tornato al centro dei riflettori per le polemiche con Bugo, con cui ormai non parla più dai tempi del Festival. La loro litigata sul palco è diventata argomento di discussione per gli appassionati della musica e del gossip, con tante tesi a confronto. Certo è che la verità fatica ad emergere visto che Morgan e Bugo presentano due versioni opposte. A Domenica In sarà anche l’occasione per Morgan di raccontare ed esternare le sue sensazioni genitoriali, visto che da poco è diventato padre di Maria Eco. E’ infatti arrivata Maria Eco, nata dall’amore con la fidanzata Alessandra. Per Morgan si tratta del terzo figlio, dato che è già papà di Anna Low, nata da Asia Argento, e Lara, frutto della storia d’amore con Jessica Mazzoli.

Morgan ha recuperato il rapporto con la madre

Dopo le polemiche del Festival di Sanremo, Morgan sembra aver recuperato i rapporti con sua madre. Le tensioni e le incomprensioni, evidentemente, sono state messe da parte. A Vieni da Me, la mamma del cantante aveva lanciato una sorta di appello nei confronti del figlio, invitandolo a riavvicinarsi alla famiglia e a darsi una bella calmata nei suoi rapporti con gli altri. Morgan, dopo un tentennamento iniziale, ha deciso di accogliere l’invito della madre e di riavvicinarsi. Non solo: l’artista le ha comunicato del terzo figlio in arrivo, quindi di un nuovo nipotino. Dopo la riappacificazione avvenuta per mezzo televisivo, i due hanno avuto modo di ritrovarsi e consolidare un rapporto che è rimasto genuino nonostante le tante incomprensioni.



