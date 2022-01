Morgan/ Dallo splendido omaggio a Franco Battiato al ritorno da Milly Carlucci?

Nella serata dedicata al grande Franco Battiato, torna alla mente lo splendido omaggio realizzato dall’amico Morgan, che poco dopo la sua scomparsa partecipò alla Milanesiana, un evento ideato e diretto da Elisabetta Sgarbi a Milano per ricordare l’uomo, ma soprattutto il grande artista che era Battiato. “Ma perché dei gesuiti euclidei dovrebbero vestirsi come dei bonzi per entrare a corte degli imperatori della dinastia dei Ming?“, aveva domandato Morgan, improvvisando un originale omaggio al testo criptico del bellissimo brano “Centro di gravità permanente”.

In quella circostanza, Morgan dimostrò tutta la sua smisurata stima e il suo affetto per il cantante, rivolgendogli un ultimo sentito saluto, con un toccante tributo musicale al pianoforte, molto apprezzato dai fans e in generale dagli amanti della musica. Non a caso, quel filmato fece il giro del web.

Morgan, dall’omaggio a Franco Battiato all’approdo al Cantante Mascherato?

In queste ultime ore sono davvero tante le voci che circolano sul futuro lavorativo di Morgan. Dopo la bellissima esperienza a Ballando con le Stelle 2021, il cantautore potrebbe proseguire la sua collaborazione con la conduttrice Milly Carlucci e tornare, questa volta in veste di giudice, per il programma Il Cantante Mascherato 2022. Nonostante i rumors e le voci insistenti, manca ancora l’ufficialità. Anzi c’è chi azzarda si tratti solo una suggestione giornalistica.

Sul web tuttavia alcuni fan dicono che vedrebbero benissimo Morgan in un ruolo a lui non sconosciuto. Infatti il cantautore, era stato per un periodo giudice del celebre programma X Factor. Lo rivedremo al fianco della mitica Milly Carlucci nelle prossime settimane? Per scoprirlo non resta che attendere, di sicuro non ci si annoierebbe con lui in cattedra.

