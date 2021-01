Morgan De Sanctis grave dopo incidente stradale/ Come sta? “É in terapia intensiva”

Paura per Morgan De Sanctis. Come riportato dai colleghi de Il Messaggero, il direttore sportivo della Roma nella notte è rimasto coinvolto in un incidente stradale all’altezza di via Cristoforo Colombo, a Roma. L’ex portiere, dopo essere stato accompagnato a Villa Stuart per i primi controlli, è stato trasportato d’urgenza al Policlinico Gemelli dove è stato sottoposto ad una lunga operazione.

Il quotidiano capitolino mette in evidenza che l’operazione chirurgica è durata molte ore – è stata asportata la milza ed evacuata l’emorragia post traumatica – fortunatamente l’intervento è riuscito e in questo momento Morgan De Sanctis si trova in terapia intensiva. Il 43enne è in condizioni gravi ma non è in pericolo di vita: attualmente è cosciente e il decorso post operatorio prosegue senza complicanze.

INCIDENTE STRADALE PER MORGAN DE SANCTIS: NON É IN PERICOLO DI VITA

Grande apprensione in casa Roma per le condizioni di salute di Morgan De Sanctis dopo l’incidente stradale: il Corriere della Sera spiega che il primo ad accorrere in ospedale è stato Bruno Conti, al suo fianco nella direzione del settore giovanile della Roma. Grande paura anche nel ritiro dei giallorossi a Crotone, dove oggi si giocherà la sfida contro gli Squali di Stroppa.

Attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore sulle condizioni di salute di Morgan De Sanctis: la sua situazione è sotto controllo e verrà monitorata nelle prossime 24 ore. Attese novità anche per quanto riguarda la dinamica dell’incidente stradale che ha visto coinvolto l’ex portiere.

© RIPRODUZIONE RISERVATA