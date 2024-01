Morgan, duro sfogo con Luca Jurman: “Sono stato messo in discussione…”/C’entra Amici di Maria De Filippi!

Amici 23 di Maria De Filippi: la polemica di Luca Jurman s’infiamma con il caso Morgan

Mentre sale l’attesa per la re-entry nei palinsesti Mediaset TV e streaming di Amici 23 di Maria De Filippi, Morgan e Luca Jurman uniscono le forze contro il talent show. Accade in occasione di una diretta via social, dove intrattenendosi in un acceso thread di discussione, che é ora virale nel web, gli ex volti esperti di musica ingaggiati nel cast di Amici tornano a parlare aspramente del programma dedicato ai giovani talenti cantanti e ballerini, con Morgan che sembrerebbe lanciare una clamorosa accusa alla produzione facente capo a Maria De Filippi.

Morgan senza freni sul suo ruolo ad Amici: "Maria De Filippi? Bassezza unica"/ "Successa una cosa gravissima"

Il cantautore prendeva parte al talent show nel 2016 – in qualità di giurato – e anche nel 2017 quando, in occasione della sedicesima edizione di Amici ricopriva il ruolo di coach. Nelle vesti di direttore artistico della squadra dei ‘bianchi’ Morgan aveva discussioni accese sia con i concorrenti, in particolare gli allievi, che con la produzione del talent, mentre per il gossip made in Italy veniva accusato di non rendersi partecipe alle lezioni con i cadetti, se non sporadicamente e con poco impegno e scarsi risultati di lavoro in team. La conduttrice comunicava quindi al pubblico la scelta di sostituirlo con Emma Marrone. E, ospite nella diretta social dell’altro ex volto nel ruolo di insegnante di canto storico ad Amici, Luca Jurman, Morgan svela non a caso la sua clamorosa verità legata all’addio al talent show, dovuto ad una crisi dei rapporti tra le parti della storica collaborazione.

Morgan e il primo Natale con le figlie Anna Lou, Lara e Maria Eco/ "Sono il papà più felice del mondo"

La verità clamorosa sull’addio ad Amici

“Ad Amici c’è stata una cosa gravissima-attenziona Morgan a Luca Jurman, sul talent show, infiammando così la polemica corrente sull’edizione attuale di Amici 23 sollevata nel web dall’interlocutore-. Quando io ho fatto Amici io sono stato messo in discussione nella cosa che so fare meglio di tutti, che è fare il direttore artistico della squadra. Scegliere i brani, capire la direzione dove…Quelle sono cose che nessuno sa fare come me. Mi è stato detto “il ruolo era sbagliato, non è il tuo ruolo“”. Morgan non ci sta: ” Quello è il mio ruolo. Mi ha screditato nella mia forza. Guarda, quando tu vuoi colpire una persona gli devi colpire il centro produttivo forte, il suo centro nevralgico”. Pronta é la domanda spontanea di Luca Jurman che ha dayo vita alla polemica in corso su Amici: “Ma chi ti ha detto questa cosa?“. E Morgan replica lasciando intendere che a suo tempo sia stata la De Filippi: “Lei…Ti dico solo una cosa fantastica. L’ultima puntata mia, lei mi dice in riunione: ‘Facciamo così Morgan, il pubblico è contro di te. Tu fingi una specie di incaz*atura, esci e te ne vai. Io parlerò di te in modo tale che il pubblico andrà tutto dalla tua parte’. E io: ‘Guarda, non ho voglia di fare questa scenetta’. ‘Tranquillo, fidati, facciamo così'”.

Morgan:"Sarafine? La volevo con me a X Factor"/ "Mi è stato detto che doveva andare con Fedez"

Insomma, Maria De Filippi avrebbe proposto a Morgan il siparietto in un’uscita di scena che apparisse alla visione dell’occhio pubblico come volontaria e al contempo non compromettente per la sua reputazione. “Ho fatto così. Ho simulato una specie di incaz*atura farlocca e sono uscito – aggiunge Morgan, palesandosi fortemente deluso della piega poi assunta dalla sua messa in scena, che a suo avviso sarebbe stata diretta con tanto di plot-twist inaspettato e critico infertogli dalla conduttrice, come ripreso su Il Tempo del dialogo in diretta-. A quel punto lei ha fatto il contrario, ha detto “vabbè il salito Morgan, fa così“. Quando io sono ritornato, stavo fuori dal camerino, non ci potevo credere. Non ci potevo credere alla bassezza. E lei mi guarda fisso e mi fa: “Contento?“. Sai cos’ho detto? “Sono comunista, sono comunista! Diamocela a gambe ragazzi“. Ho preso i miei quattro assistenti e gli ho detto “andiamo fuori, scappiamo!”.

Una clamorosa verità, quella di Morgan, a cui potrebbe seguire una replica della timoniera di Amici 23 di Maria De Filippi.











© RIPRODUZIONE RISERVATA