MORGAN E ALESSANDRA TRIPOLI, BALLANDO CON LE STELLE/ “Mi sono vergognato…”

Morgan e Alessandra Tripoli collezionato un totale di punti 42 punti al termine della loro esibizione a Ballando con le Stelle 2021. “Vedere Morgan che fa solo il ballerino mi ha stupito. Mi è piaciuto veramente moltissimo”, dice un soddisfatto Ivan Zazzaroni. “Dopo quest’esperienza merita le medaglie che ha Figliuolo”, ironizza Selvaggia Lucarelli, che poi gli dà un bel dieci alle palette. “Io so che ci vuole pazienza con te, quindi dico brava ad Alessandra Tripoli”, continua la giornalista che esalta il cantante, pur bacchettandolo per la settimana scorsa. “Stasera sei stato finalmente generoso ho visto la voglia di non fare il para*ulo”, aggiunge. Morgan però gongola, questa sera lui e la sua insegnante Alessandra Tripoli sono destinati ad un ottimo piazzamento in classifica. (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

Morgan e Selvaggia Lucarelli / Lui: "Ci siamo frequentati ma..."

Morgan è la novità di questa nuova edizione di Ballando con le Stelle ma…

Nella terza puntata di Ballando con le stelle 2021 Morgan è sceso in pista con Alessandra Tripoli presentando un paso double guidato dalle note di Bohemiam Rhapsody dei Queen. Carolyn Smith è affascinata dalla sua cultura della musica. Le prime due esibizioni sono state strepitose, questa volta nonostante la fantastica coreografia si è perso qualcosa per quanto riguarda il ballo che doveva essere più pulito nei dettagli. Anche Fabio Canino ha riscontrato delle imprecisioni nella performance, ma quello che è stato messo in scena con la collaborazione della band è qualcosa di strabiliante. Morgan ha precisato che non si trattava di un’imitazione di Freddy Mercury, ma da dove prendeva quelle mosse l’artista? La risposta è nel paso double e questo lui con la sua maestra hanno fatto. Sono partiti da quelle movenze per realizzare la loro coreografia. Ivan Zazzaroni ha notato molte imperfezioni nel ballo, ma questa volta è disposto a passarci sopra perché quello che ha visto è stato un pezzo da musical e lui si è divertito.

Jessica Mazzoli/ "Non parlo più di Morgan. Non posso e soprattutto non voglio"

L’attacco di Selvaggia Lucarelli a Morgan dopo l’ultima esibizione di Ballando con le stelle 2021

Selavaggia Lucarelli che ha avuto in passato una liaison con il cantautore, lo ha inquadrato perfettamente. Si è divertita, ma arrivati a questo punto si è accorta della direzione in cui sta andando Morgan. “Il tuo ego sta prendendo il sopravvento, mi sembra che stia stritolando l’elemento fondamentale che qui ci ha stupiti tutti, che tu sappia ballare”. La preoccupazione della giornalista è che tutto quello che Morgan ha fatto vedere fino a questo momento è spettacolare, ma se continua ad andare verso questa direzione, ci dimentichiamo che sa ballare. Il suggerimento della Lucarelli è che Morgan dovrebbe agire in sottrazione poichè in questo programma si deve ballare, perché se torna a ballare come già ha fatto nell’ultima puntata, va in finale.

Morgan a Ballando con le stelle / "Sono un cantante performer, onoro gli impegni"

Ivan Zazzaroni è intervenuto a difesa di Morgan e ha ricordato alla Lucarelli che la settimana scorsa ha dato 10 ad Albano per aver cantato e non ballato, mentre Morgan in questo contesto ha cantato e anche ballato. Selvaggia ha aggiunto che con Albano ha capito cosa stava facendo, con Morgan ha visto una serie confusionaria di movimenti. Alla fine il cantautore ha preso 40 punti da parte della giuria ed è arrivato al 4° posto della classifica tecnica. Ha ragione Selvaggia Lucarelli quando suggerisce a Morgan di tornare a ballare, difatti sabato la spiegazione della Bohemian Rhapsody è stata molto lunga che ad un certo momento il pubblico ha dimostrando il suo dissenso. Il brano racconta una storia di cambiamento: lasciare un uomo vecchio per abbracciare un uomo nuovo. In questo buffet delirante entra la band a salvarlo. Durante la settimana Alessandra Tripoli ha conosciuto la mamma di Morgan: una donna esilarante, amante della musica e del pianoforte. La ballerina di Ballando con le Stelle 2021 si è lamentata del carattere un po’ particolareggiato del cantautore. La donna le ha detto di avere pazienza perché suo figlio è particolare. Fino a quando la testa sta bene è una persona tranquilla, quando la testa comincia a disturbarlo, diventa aggressivo.

Morgan ha voluto strafare ma Ballando con le stelle è altro…

Morgan nel rivedere la sua esibizione della scorsa settimana ne è rimasto entusiasta. Purtroppo molti pensano che non riuscirà a terminare Ballando, lui è consapevole che in tanti lo vorrebbero vedere cadere, ma non si tratta di cattiveria nei suoi confronti, Morgan è imprevedibile e da lui ci si aspetta sempre un colpo di testa. Alessandra Tripoli si lamenta del suo carattere, quando è arrabbiato è insopportabile, per lei è difficile stargli dietro e assecondare le sue richieste. Il cantautore ha la mania di mettere troppa carne sulla brace.

Anche la mamma gli ha chiesto di seguire la sua maestra, è rimasta estasiata dalla loro prima esibizione, mentre il valzer non lo ha gradito molto ma solo per una questione di genere musicale. “Il ballo è una bella cosa perché fa bene alla salute.” ha detto al figlio. Il pubblico si aspetta molto da Morgan, vista l’estrosità del personaggio non si sa mai cosa metterà in scena. La speranza è che possa arrivare in finale e gratificare il pubblico con belle performance come è accaduto nelle prime due puntate, altrimenti rischia di essere sopraffatto da altri concorrenti meno talentuosi ma più inclini al ballo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA