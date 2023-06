Morgan e Ambra Angiolini, prima lite ai provini di X Factor 2023/ Indiscrezione choc: “Lui giudicava i cu*i…”

Morgan e Ambra Angiolini hanno litigato durante i provini di X Factor 2023? Arriva l’indiscrezione bomba

Il ritorno di Morgan a X Factor sta già facendo discutere. Solo pochi giorni dopo l’annuncio della giuria della nuova edizione del talent show di Sky, arriva la notizia della prima lite che vede protagonista Morgan e un altro dei quattro giudici: Ambra Angiolini. I due avrebbero discusso durante la registrazione dei primi provini della nuova edizione di X Factor. A svelarlo è stata una fonte anonima a Deianira Marzano, che avrebbe avuto testimonianza diretta dalla registrazione della puntata.

Morgan, scintille con Fedez: "Sfidami sulle competenze, non sulla disciplina.."/É guerra: c'entra X factor 17

Questo quanto comunicato dalla fonte: “Mia cugina ieri è stata alla registrazione di X Factor. Ambra e Morgan hanno litigato tutto il tempo. Lui giudicava i cu*i di tutte le cantanti“. Ovviamente si tratta di una notizia da prendere con le pinze, in quanto non ci sono conferme dai diretti interessati.

Morgan e Ambra Angiolini hanno litigato? Il motivo

Morgan e Ambra avrebbero litigato a causa di alcuni commenti spiacevoli che il celebre artista, tornato in giuria dopo qualche anno di assenza, avrebbe fatto su alcune concorrenti presentatesi sul palco di X Factor 2023 per le audizioni. Nessuno dei due chiamati in causa ha al momento commentato l’indiscrezione, cosa che potrebbe accadere nei prossimi giorni, visto che le registrazioni della nuova edizione continuano. Ricordiamo infatti che le date previste sono: 11, 12, 18, 19 giugno a Milano. E se la lite non c’è stata ancora, non è da escludere che arriverà nelle prossime giornate, d’altronde le personalità in scena promettono scintille.

Anna Lou, la figlia di Morgan: l'amore per la fidanzata Dora/ Sul futuro nell'ambiente del cinema rivela...

LEGGI ANCHE:

"Ambra Angiolini non ha mai avuto una liason con Boncompagni"/ La replica della Manager dell'attrice

© RIPRODUZIONE RISERVATA