Morgan e Bugo abbandonano il palco a Sanremo 2020/ Testo cambiato e lite all’Ariston!

Colpo di scena sul finale di questa quarta serata del Festival di Sanremo 2020. La 20esima esibizione è quella di Bugo e Morgan ma si comprende subito che c’è qualcosa che non va. Morgan scende inizialmente da solo le scale dell’Ariston e solo in un secondo momento è raggiunto da Bugo. L’esibizione ha così inizio ma è chiaro che anche in questo caso qualcosa non funziona. Il primo a cantare è Morgan ma le parole sono chiaramente diverse da quelle originali, come il coro in sottofondo e non in sincrono suggerisce. In più, Morgan legge da un foglio qualcosa che pare abbia preparato poco prima. Bugo è chiaramente infastidito dalle parole cantate da Morgan che sembrano essere proprio contro di lui.

Bugo e Morgan abbandonano il palco di Sanremo 2020: lite dietro le quinte?

Così, nel bel mezzo della strofa, Bugo lascia microfono e Morgan e va via. Lascia dunque il teatro e si reca dietro le quinte, abbandonando il teatro senza voltarsi indietro. Accortosi della cosa, anche Morgan lascia il palco per andare a cercarlo. La musica si ferma e Amadeus cerca di capire cosa stia accadendo, chiarendo sin da subito che non si tratta assolutamente di una cosa preparata. Anche il conduttore esce per cercarlo e capire cosa sia accaduto ma nessuno lo trova. L’esibizione non si può dunque fare, il teatro e i protagonisti sul palco sono basiti mentre Fiorello cerca di sdrammatizzare, riuscendoci perfettamente. Pare al momento sia stata una lite interna a causare questa reazione. Bugo e Morgan saranno squalificati?





