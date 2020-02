Morgan e Bugo, “Sincero”/ Tra polemiche e la bocciatura della critica (Sanremo 2020)

Morgan e Bugo sono pronti a cantare per la seconda volta la loro “Sincero” al Festival di Sanremo 2020. La loro partecipazione alla kermesse canora non sta passando affatto inosservata dopo le polemiche che il cantautore ha lanciato nelle ultime ore. A poche ore dalla quarta serata, infatti, Morgan sui social aveva minacciato di non volersi esibire nella serata dei duetti per mancanza di tempo nelle prove. Ecco il suo lungo post pubblicato sui social: “Alla fine si è fatta solamente la prova generale, come avevo ormai intuito. Questo significa che abbiamo montato da zero una cosa che tutti gli altri hanno provato e riprovato da mesi. In una prova sola e a poche ore dalla diretta credo di aver costruito una versione rispettosa del capolavoro che ho l’onore di interpretare questa sera con la fantastica orchestra della Rai. Tutto il casino che c’è stato è avvenuto per mano di un misterioso sabotatore che per settimane ha consegnato parti insuonabili e cacofoniche appositamente piene di errori armonici e di strumento, per cui per intere settimane l’orchestra, quando leggeva per la prima volta la musica falsamente attribuita a me, reagiva protestando perché il risultato era inascoltabile e quindi mi si comunicava che il lavoro non era adeguato e si annullava la prova…”. Polemica a parte alla fine Morgan non solo si è esibito, ma si è anche auto-diretto sul palcoscenico del Teatro Ariston.

Morgan e Bugo: ultimo posto nella serata dei duetti

Durante la serata di Sanremo 70, per intenderci quella delle cover e dei duetti, Morgan e Bugo hanno portato sul palcoscenico di Sanremo 2020 la loro personale rivisitazione di “Canzone per te” di Sergio Endrigo. L’ex leader dei Bluvertigo dopo la protesta della vigilia ha deciso di auto-dirigersi sul palcoscenico dell’Ariston registrando così un record. E’ la prima volta nella storia della kermesse che un’artista si auto-dirige sul palcoscenico. Nonostante questo però la loro performance canora non ha brillato particolarmente e non è stata apprezzata. Nè dalla giuria dei componenti dell’Orchesta di Sanremo né tantomeno dal pubblico da casa. Il duo, infatti, si è classificato all’ultimo posto della classifica della quarta serata votata dai componenti dell’Orchestra di Sanremo. Anche sui social però sono tantissimi i messaggi e le critiche alla prova canora di Morgan: “avrà anche una cultura musicale immensa ma ieri sera la sua esibizione è stata imbarazzante. Siamo ai livelli di un karaoke..” scrive un utente a cui fa eco poco dopo un altro che dice “Non si può ascoltare #morgan”. Poi c’è chi commenta la scelta di auto-dirigersi sul palco: “Morgan,dopo le polemiche,dirige anche l’orchestra. Forse era meglio fermarsi lì,perché quando inizia a cantare…non ci siamo. Bugo non è da meglio,ha l’espressione di chi non sa perché si trova lì. E ce lo chiediamo anche noi. Voto 3 #Sanremo2020” o chi ironizza scrivendo “ieri sera #Morgan ha fatto un Bugo nell’acqua”. Infine il consiglio di un utente che scrive: “è vero che è prezioso ma deve moderare un po’ il suo ego. È indubbiamente più apprezzabile come “esperto” di musica che non come cantante egocentrico e sopravvalutato. #Morgan anche un po’ meno, trova pace”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA