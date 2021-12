Morgan e Selvaggia Lucarelli: perché si sono lasciati?/ “Non cerco le persone…”

Forse non tutti sanno che Morgan e Selvaggia Lucarelli sono stati insieme, per un breve periodo della loro vita. Non proprio fidanzati, ma comunque due persone molto vicine, che si sono frequentate e volute bene. La loro relazione però non ha preso la piega giusta e dopo un periodo di frequentazione il cantautore e la giornalista hanno deciso di farla finita. In una intervista rilasciata al magazine Chi, Morgan aveva spiegato perché con Selvaggia non aveva funzionato: “Non ho mai telefonato perché non sono uno che cerca le persone, è la prova che non sono uno stalker”, aveva spiegato il cantautore sul suo rapporto naufragato con la Lucarelli.

Morgan, sorpresa figlia Lara a Ballando con le Stelle/ Non la vedeva da due anni

Morgan e la storia con Selvaggia Lucarelli: “E’ un ottimo partito”

“Perché Selvaggia è bella, intelligente, divertente, è un ottimo partito, l’ho conosciuta e l’ho frequentata: ripeto, il fatto che non l’abbia più chiamata è la prova che non sono uno stalker“, le parole di Morgan nell’intervista sopra menzionata, naturalmente realizzata prima di arrivare al clamoroso e ormai noto scontro con la nota giornalista durante Ballando con le Stelle. Uno scontro che ha di fatto congelato ogni rapporto, con polemiche e liti che hanno fatto il giro del web e alzato gli ascolti del programma. Insomma, indipendentemente, dai rapporti tesi di ora, tra Morgan e Selvaggia non ci sono margini di un ritorno. Anche perché la giurata di Ballando con le Stelle, ora è felicemente impegnata.

