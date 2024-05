Milly Carlucci: “Selvaggia Lucarelli? Ecco perché non l’ho voluta a L’AcchiappaTalenti/ “La stimo ma…”

Selvaggia Lucarelli perché non è stata scelta per L’AcchiappaTalenti? Milly Carlucci: “Meglio non mischiare con Ballando con le stelle”

Questa sera andrà in onda la seconda puntata de L’AcchiappaTalenti dopo una prima puntata in cui non sono mancate critiche e giudizi negativi, alcuni forse fin troppo cattivi che hanno costretto Milly Carlucci ad intervenire e difendere a spada tratta il suo show parlando di ‘campagne squallide contro di loro‘ con un’intervista a SuperGuidaTv. Tuttavia, sempre durante la stessa intervista la conduttrice ha anche fatto chiarezza su un altro punto: perché Selvaggia Lucarelli non è stata scelta come tutor a L’AcchiappaTalenti.

Il nome di Selvaggia Lucarelli era stato accostato al programma da molti siti autorevoli come Dagospia tuttavia alla fine tutto è sfumato. Adesso a rivelare i motivi di questa mancata scelta è intervenuta Milly Carlucci con una risposta che però non convince del tutto: “Selvaggia? Avevamo pensato a lei per la giuria. E’ una persona che stimo in maniera incondizionata. Poi abbiamo pensato che era meglio non mescolare i personaggi di Ballando con le Stelle con quelli dell’AcchiappaTalenti.”

Milly Carlucci rompe il silenzio e svela perché Selvaggia Lucarelli non è più tra i tutor de L’AcchiappaTalenti

Durante la chiacchierata con SuperGuidaTv, Milly Carlucci ha chiarito che Selvaggia Lucarelli non è tra i tutor de L’AcchiappaTalenti perché non vuole mescolare i personaggi del suo nuovo show con Ballando con le stelle. Risposta con non convince totalmente perché nel cast fisso del nuovo programma ci sono molti ex volti di Ballando come i concorrenti dell’ultima edizione Teo Mammucari, Wanda Nara, Sabrina Salerno e Simona Ventura. Per non parlare poi del fatto che Flavio Insinna e Francesco Facchinetti sono stati giurati in un’altra sua trasmissione Il cantante mascherato.

Se a ciò si aggiunge che di recente Selvaggia Lucarelli ha demolito con toni tutt’altro che lusinghieri L’AcchiappaTalenti sembrerebbe che tra le due ci siano dei malumori. Infine Milly Carlucci si è espressa anche sulla giuria di Ballando con le stelle per la prossima edizione e non ha escluso che possano esserci dei nuovi ingressi: “Tutte le scelte vanno sempre condivise con la Rai. La nostra giuria è fantastica, la migliore della nostra tv, ma mai dire mai.”











