Morgan, gaffe a Vieni da me/ Canta due parole di “Sincero” e Caterina Balivo sbotta

Gaffe di Morgan a “Vieni da me”: il cantautore ha canticchiato una piccolissima parte della canzone che canterà sul palco del Festival di Sanremo 2020 con Bugo. L’artista, all’anagrafe Marco Castoldi, è stato subito rimproverato dalla conduttrice Caterina Balivo, quindi ha provato a rimediare dicendo in collegamento che le parole canticchiate fanno parte di un’altra canzone. Ma a ben vedere, quelle parole fanno parte proprio del testo del brano che canteranno sul palco dell’Ariston. E allora ricostruiamo cosa è successo. Morgan e Bugo, che erano fuori dal teatro con l’inviato Francesco Facchinetti, stavano spiegando come si sono conosciuti. «Lo conosco da tempo, mi sembrava un bel modo di iniziare da esordiente quest’avventura, visto che la nostra amicizia è sincera», ha detto Bugo. E Morgan ha spiegato: «Io ero fan di Bugo, anche se siamo quasi coetanei. Andavo ai suoi concerti e lui veniva ai miei, poi ci siamo conosciuti e abbiamo fatto un sacco di pezzi insieme che non abbiamo mai pubblicato».

MORGAN, GAFFE A VIENI DA ME E CATERINA BALIVO SBOTTA

Morgan proprio parlando dell’amicizia con Bugo ha commesso la gaffe a “Vieni da me”. Il cantautore stava spiegando che il collega gli è stato molto vicino. «Facciamo tutto con naturalezza, perché ci stimiamo. E poi devo ringraziarlo perché mi è stato vicino nelle mie vicissitudini dell’ultimo anno». E parlando di gratitudine è scivolato sulla buccia di banana: «Anche il testo lo dice: “anche la gratitudine e le circostanze”», e ha cominciato a canticchiarla. Subito è intervenuta Caterina Balivo: «Non cantarla Morgan, non cantarla». Allora lui ha provato a rimediare dicendo: «Non era cantata, era un altro pezzo». E Francesco Facchinetti gli ha dato corda: «No, no. È un altro pezzo, diciamo recitato». Ma proprio il testo riporta “E la gratitudine, le circostanze”. E quindi hanno subito cambiato discorso, ma il volto della conduttrice di “Vieni da me” è stato abbastanza eloquente. Dobbiamo prepararci ad un altro caso? Il “povero” Amadeus rischia di avere un altro “scandalo” da gestire…

