MORGAN/ L’esibizione a “Una storia da cantare” prima della lite con Bugo a Sanremo

In una stagione musicale fortemente condizionata dal coronavirus, con i concerti praticamente azzerati e gli spettacoli dal vivo ridotti al lumicino, spetta senza dubbio a Morgan il titolo di grande protagonista del 2020. Difficile trovare qualcuno in grado di lasciare il segno in maniera più incisiva di Marco Castoldi, e ci perdonerete se per una volta il lato artistico passerà in secondo piano. D’altronde, prima che l’epidemia di coronavirus si abbattesse sull’Italia, una metà del Paese era intenta a far raggiungere picchi di share senza precedenti ai talk show che si occupavano del “caso Sanremo” avente protagonisti proprio Morgan e Bugo. La tensione alle stelle tra i due dietro le quinte, culminata con il “sabotaggio” di Morgan e la decisione di lasciare il palco da parte di Bugo, resterà in qualche modo nella storia dell’Ariston.

MORGAN OSPITE A “UNA STORIA DA CANTARE”

Precedente allo “spettacolo” sanremese è la puntata di “Una storia da cantare“, in replica oggi su Rai Uno, dedicata a Fabrizio De André condotta da Enrico Ruggeri e Bianca Guaccero avente protagonista lo stesso Morgan. Quest’ultimo, oltre ad accompagnare al pianoforte Dori Ghezzi, la storica compagna di De André, nel famoso brano “La canzone di Marinella”, ha anche firmato un personale omaggio all’interprete genovese cantando “Un giudice” tratto dall’album “Non al denaro non all’amore né al cielo” del 1971. Un’esibizione, quella di Morgan, particolarmente sentita e carica di coinvolgimento, a dimostrazione della grande stima nutrita nei confronti del cantautore scomparso a Milano alle soglie del Terzo Millennio. Euforica la reazione del pubblico. Anche quello da casa, sotto il video dell’esibizione a “Una storia da cantare” pubblicato dalla Rai, sembra approvare: “Una interpretazione che capiranno in davvero pochi. Iniziando la performance appena entrato, con un climax che cresce come l’intreccio della canzone stessa. Sta già interpretando senza toccare il pianoforte. Un grande conoscitore di musica Morgan, piaccia o no”.





