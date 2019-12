Morgan, Marco Castoldi compie 47 anni/ Compleanno “in dolce attesa”: sul web…

Giorno speciale per Marco Castoldi, in arte Morgan, che oggi 23 dicembre compie 47 anni. Nessun festeggiamento particolare per il noto cantante, almeno stando a quanto si può constatare dal suo profilo Instagram. Morgan non posta scatti e novità dal 10 dicembre e neppure attraverso le storie di Instagram è possibile ottenere qualche indizio su come stia festeggiando il suo compleanno. Quasi certamente lo farà assieme alla sua compagna, Alessandra Cataldo, che ricordiamo è incinta. Per il cantante sarà il terzo figlio dopo Anna Lou, attualmente 18enne, avuta dall’attrice Asia Argento, e Lara, di 6 anni, avuta da Jessica Mazzoli. Ma è proprio la notizia della dolce attesa che ha scatenato un po’ di polemiche, sia da parte di alcuni follower che in particolare di una sua ex.

Marco Castoldi, Morgan: ancora critiche dalle sue ex!

Jessica Mazzoli ha scelto i social network per dire la sua sulla novità. In risposta alle tante domande dei follower, ha scritto: “Io mi auguro che cominci a fare il padre. Come sono i rapporti tra Morgan e Lara? Hai presente l’addizione: Inesistenti + Nulla = Vuoto. Ecco!”. La Mazzoli ha dunque palesato di essere ancora in rapporti molto tesi con il padre di sua figlia. Infatti non usato mezzi termini per definire praticamente inesistente il rapporto tra il cantante e la piccola Lara. “Penso che Morgan sia in commentabile. Penso che il tutto si commenti da solo ha infine scritto, trovando dalla sua parte molti degli utenti che, infatti, continuano a criticare i suoi mancati rapporti con le figlie.

