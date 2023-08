Morgan pubblica la foto del bacio con Pete Doherty e replica alle accuse/ “Io omofobo?”: web scatenato!

Morgan replica a chi lo ha accusato di essere omofobo pubblicato la foto di un bacio con Pete Doherty

Morgan torna sui social per replicare alle polemiche innescate dopo le sue dichiarazioni di sabato scorso durante uno spettacolo a Selinunte. L’artista si era infatti scagliato contro uno spettatore utilizzando frasi molto offensive, come: “Vai a fare in cu*o, fro*io di me*da, cogl*one“. Parole che hanno scatenato sentimenti di sdegno con molti che avevano chiesto la sua esclusione da X Factor.

A distanza di quasi una settimana, Morgan ha pubblicato un post su Instagram che lo vede abbracciare e baciare Pete Doherty, il frontman dei Libertines. Nella didascalia c’è scritto: “Morgan & Pete Doherty. Io omofobo?”

Morgan divide il web anche con la foto del bacio

Non è bastata però questa foto a placare le critiche nei confronti del cantante. Anche sotto lo scatto in questione sono infatti piovuti commenti negativi contro Morgan. Tra questi si legge: “Nessuno pensa che tu sia omofobo, la tua storia la conosciamo, ma hai usato un epiteto orribile (ti sei scusato lo so). Mi sa che le compagnie che frequenti ultimamente (Sgarbi, la Meloni…) non ti fanno bene. Comunque continua a fare dischi e concerti senza troppe polemiche e amen”; “Troppo facile con Parte Doherty. Sarebbe stato meglio un french kiss con Gasparri”. C’è però chi spezza una lancia a suo favore: “Ma nessuno riesce a capire che è stato un insulto dettato dall’agitazione? Non voglio giustificare Marco ma credo che si capisca, invece a voi piace marciarci. Capita anche ai gay di insultarsi così ahah, ma questo non vuol dire che si è omofobi. È una cosa sicuramente brutta e fastidiosa sia da dire che da sentire ma abbiate rispetto e usate il cervello a volte, siete soltanto dei moralisti del cazzo”.

