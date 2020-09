Morgan: “Voglio lasciare l’Italia”/ “L’arte qui non è compresa, infatti a Sanremo…”

Che si tratti di musica o di vita privata, Morgan crea discussione e anche tanta. Dalle vicende amorose a quelle che riguardano le sue ex, passando per Sanremo e arrivando allo sfratto da casa, Marco Castoldi si ritrova spesso al centro di cronaca e gossip, alimentato di certo dalle sue esternazioni. Ed è sicuramente ciò che accade anche di fronte all’intervista rilasciata dall’artista a Giovanni Terzi per Libero Quotidiano. È qui che Morgan ammette di essere pronto a lasciare l’Italia, dichiarazione che arriva proprio parlando dell’ormai noto sfratto. “Ma lo sa che la vicenda della distruzione per mano dello Stato della mia casa, che più che una casa era una centrale nucleare di produzione artistica, all’estero fa inorridire e neanche ci credono che sia potuto succedere una cosa simile?” dichiara, per poi spiegare che “all’estero hanno anche loro i magistrati, mica vivono nell’anarchia i tedeschi o gli inglesi, anzi, solo che non si permetterebbero mai di mettere le grinfie sulla sacralità di un luogo di arte. Questa è civiltà! Quel tribunale che così con leggerezza ha detto applico solo le leggi ha fatto un’ azione incivile”.

Morgan torna a parlare di Sanremo: “Il mio gesto non è stato capito”

È proprio in virtù di questo che Morgan si dice pronto a lasciare il paese: “Cosa penso di fare? Di andarmene fuori dalle scatole per sempre. In Italia l’ arte non è compresa a nessun livello; qui o ti adegui al torpore o devi scappare. Guarda per esempio cosa è accaduto a Sanremo…”. Altro tasto dolente quello dello scorso Festival, al quale ha partecipato con Bugo, che tiene a chiarire. “A Sanremo non hanno capito nulla del mio gesto. Sì: nulla. – ammette Castoldi – Qualcuno si è domandato perché sessanta milioni di persone sanno a memoria i miei otto versi o no? Con un’azione di quella potenza che abbraccia tutte le età, tutte le fasce culturali e tutte le fasce economiche e le prende tutte in quaranta secondi di performance all’ una di notte, in America io sarei già candidato alle presidenziali”. Non c’è stato, invece, alcun fine di tipo commerciale: “Non ci ho guadagnato un centesimo, dico un quattrino, da quella cosa”, chiarisce.



