Morgan vs Selvaggia Lucarelli “non sono un paracul* come Al Bano”, “Né io Romina”/ Gag in diretta a Ballando

Siparietto a dir poco vivace tra Morgan e Selvaggia Lucarelli nella quarta puntata di Ballando con le Stelle 2021. Gli animi si accendono dopo un complimento che la giurata aveva riservato all’aspirante ballerino, che questa sera a suo dire si sarebbe finalmente deciso a fare sul serio. “Vedo che stasera ti sei dato con generosità, ho visto la voglia di non fare il para*ulo”, la bordata della Lucarelli. “Guarda Selvaggia che io non sono Al Bano”, la risposta pronta di Morgan, che in realtà è compiaciuto. La giornalista rincara la dose e strizza l’occhio ad Alessandra Tripoli: “faccio i complimenti a lei perché so che pazienza ci vuole con te”.

Morgan vs Selvaggia Lucarelli, scintille in diretta ma la giurata gli dà 9

A quel punto, a proposito della battuta di Morgan su Al Bano – che secondo la Lucarelli aveva “coperto” le lacune tecniche del ballo cantando in puntata – la giornalista risponde con altrettanta ironia: “se tu non sei Al Bano io non sono Romina“. Colpito e affondato.Una vera e propria provocazione quella di Selvaggia, che di fronte però ha un arista che le tiene testa anche a parole. Pace fatta, però, quando la Lucarelli gli assegna nove punti su dieci: “mi è piaciuto tantissimo”.

