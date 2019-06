MORTA A 17 ANNI PERCHÉ RIFIUTÒ LA CHEMIO/ “Eleonora plagiata dai genitori”

Morta perché rifiutò la chemio: Eleonora Bottaro ha perso la vita a soli 17 anni perché i suoi genitori, Lino e Rita, seguaci del metodo Hamer, un protocollo non riconosciuto dalla scienza, la convinsero a curare la sua grave leucemia soltanto con vitamine e cortisone. Nel giro di pochi mesi Eleonora è morta e ora che il tribunale di Padova ha condannato i suoi genitori a due anni ciascuno, del caso è tornato ad occuparsi anche “La vita in diretta – Estate”. Il dibattito riguarda in particolare fin dove possa arrivare il potere genitoriale quando, com’è successo nel caso di Eleonora, questo si scontra anche con la scienza. Come riferito da “Il Messaggero”, la procuratrice aggiunta Valeria Sanzari, che ha indagato subito madre e padre per omicidio colposo aggravato dalla prevedibilità dell’evento, la 17enne non ha mai avuto modo di costruire una propria libertà di scelta delle cure, in quanto sempre iperprotetta e “plagiata” dai genitori.

MORTA A 17 ANNI PERCHÉ RIFIUTÒ LA CHEMIO

Eppure nemmeno la morte della figlia è sembrata smuovere più di tanto la coscienza dei suoi genitori, convinti di aver operato correttamente per Eleonora. Questo almeno il parere espresso da Rita Bottaro, che al termine dell’udienza in cui è stata condannata ha dichiarato:”Credo nella giustizia divina, non ho sbagliato nulla, rifarei tutto quello che ho fatto, solo Dio sa quanto ha sofferto mia figlia”. Eppure pochi giorni fa è stato il dottor Giuseppe Basso, all’epoca direttore di Oncoematologia pediatrica a Padova, intervistato da “La Repubblica”, a dichiarare:”Il genitore può pensare ciò che vuole ma io, da medico, devo intervenire e così feci con Eleonora. Fui io ad avvisare il tribunale dei minori e avviare l’iter di sospensione di potestà genitoriale. (Eleonora) Aveva molte possibilità di guarire, non curandosi le ha ridotte a zero”.

