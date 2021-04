Morte Astori, pm chiede 1 anno e 6 mesi per medico Galanti/ “Omicidio colposo”

Arrivano nuovi aggiornamenti sul processo in rito abbreviato sulla morte di Astori. Oggi, venerdì 2 aprile 2021, si è tenuta a Firenza una nuova udienza – presente la moglie Francesca Fioretti – e il pubblico ministero ha tenuto la sua requisitoria: Antonino Nastasi ha chiesto una condanna di 1 anno e 6 mesi nei confronti di Giorgio Galanti, che deve rispondere dell’accusa di omicidio colposo.

Il medico Giorgio Galanti è l’unico imputato per la morte di Davide Astori, risalente al 4 marzo 2018, quando il professore era direttore sanitario del Centro di riferimento di medicina dello sport dell’Azienda ospedaliero universitaria di Careggi. Come evidenziato da Sport Mediaset, la Procura fiorentina contesta il rilascio ad Astori di due diversi certificati di idoneità alla pratica del calcio, per la precisione nel luglio del 2016 e nel luglio del 2017.

MORTE ASTORI, A MAGGIO LA SENTENZA

Secondo quanto ricostruito dalla struttura tecnica della Procura di Firenze, i due certificati vennero rilasciati all’ex calciatore della Fiorentina nonostante fossero emerse alcune aritmie cardiache che avrebbero dovuto spingere i medici a effettuare accertamenti diagnostici più approfonditi. Accertamenti che avrebbero potuto consentire l’interruzione dell’attività agonistica di Astori, prevenendo l’insorgenza di «aritmie ventricolari maligne». La sentenza nei confronti del dottor Galanti è in programma il prossimo 3 maggio 2021, mentre è prevista un’altra udienza nelle prossime settimane per eventuali repliche. Come riporta Sportmediaset, l’avvocato dell’imputato ha rimarcato che il suo assistito sta soffrendo in silenzio: «La richiesta di condanna era nell’aria ed è frutto dell’impostazione accusatoria, legittima del punto di vista del pm. Certamente si tratta di argomentazioni che non condivido, alle quali ho cercato di replicare».

