Morte Donna Francisca e Raimundo, Il Segreto/ Come sono morti e chi li ha uccisi?

Chi ha ucciso e come sono morti Donna Francisca e Raimundo nel finale de Il Segreto?

Questa sera, venerdì 28 maggio, su Canale 5 va in onda l’ultima puntata della soap opera spagnola “Il segreto”. Dopo 10 anni cala il sipario sulle vicende dei protagonisti di Puente Viejo. Nel finale della soap opera, Donna Francisca Montenegro, a capo della setta degli Arcangeli, provoca l’ira del fanatico don Filiberto. Il prete posizionerà numerosi ordigni esplosivi in diversi punti del paese, a partire dal suo confessionale, dove si rinchiuderà per togliersi la vita. Uno degli ordigni verrà posizionato a casa di donna Francisca, che morirà insieme a Raimundo Ulloa, mai ripresosi dallo stato catatonico. Raimundo muore sul colpo, mentre Donna Francisca muore un minuto dopo il marito e considera quei pochi secondi come i più dolorosi della sua vita perché ha assistito alla morte dell’uomo che ha sempre amato.

IL SEGRETO, PUNTATA FINALE/ Anticipazioni 28 maggio: la malattia terminale di Emilia

Insieme fino alla morte, l’amore tra Donna Francisca e Raimundo è il vero legante della soap Il Segreto

L’ultima puntata della soap opera “Il segreto” si conclude con la voce narrante di donna Francisca che spiega cosa sia successo a Puente Viejo dopo le bombe di don Filiberto: molti abitanti hanno perso la vita insieme a lei, a Raimundo e al sacerdote, ma non farà nessun nome. Lasciando così in sospeso il destino degli altri protagonisti. “Dicono che quando si muore, tutta la vita passi davanti agli occhi in un istante”, così Donna Francisca torna col pensiero i suoi amici e nemici, tra cui Tristan e Pepa, Gonzalo, Bosco, Soledad, Maria e tanti altri. Infine la Montenegro svela che il vero segreto di Puente Viejo non è altro che la sua storia d’amore con Raimundo: “In un istante siamo diventati un mito che si è trasmesso come un sussurro tra le generazioni, noi e il nostro amore eterno siamo il vero segreto di Puente Viejo. La leggenda dice che viviamo qui (alla villa), dove un tempo fummo tanto felici”. Nonostante il tragico epilogo, le anime di Francisca e Raimundo si ricongiungono nella loro casa a Puente Viejo, dove resteranno insieme per l’eternità.

LEGGI ANCHE:

Che fine ha fatto il corpo di Pepa de Il Segreto/ Nel finale svelato il mistero di Megan Montaner?Il Segreto/ Anticipazioni puntata 14 febbraio: Ramon ascolta Marta e Adolfo e...

© RIPRODUZIONE RISERVATA