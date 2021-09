Morte Giacomo Sartori: indagini verso lo stop?/ “Motivo suicidio non si saprà mai”

Il dramma ed il giallo si celano dietro la drammatica morte di Giacomo Sartori, il giovane 30enne suicida dopo il furto del suo zaino. Il caso sarà affrontato dalla trasmissione Chi l’ha visto che, dopo il tragico ritrovamento del corpo senza vita, trovato impiccato lo scorso venerdì mattina nel Pavese, si interrogherà questa sera su tutti gli aspetti ancora oscuri che ruotano attorno al giallo, a partire da quanto accaduto nei momenti successivi alla scoperta del furto.

Di Giacomo si erano perse le tracce il 17 settembre scorso, dopo una serata trascorsa in compagnia in una enoteca di Milano, nei pressi di Piazza Venezia. Il suo corpo è stato rinvenuto privo di vita venerdì 24 settembre a Casorate Primo, un luogo nel quale Giacomo non aveva alcun contatto. A trovarlo la Vice Coordinatrice della Protezione Civile di Bereguardo che, come riferisce VNews24.it ha commentato: “Ho visto a terra il telefono e le chiavi dell’auto, appoggiati in ordine. Ho alzato gli occhi e ho scorto il corpo”. La sua auto, una Polo grigio scuro è stata rinvenuta a 200 metri di distanza. I primi rilievi avrebbero confermato che il ragazzo si era diretto nella zona dell’agriturismo Cascina Caiella per rintracciare il cellulare aziendale rubato insieme a due pc. L’autopsia nei giorni scorsi ha confermato l’ipotesi del suicidio e l’assenza di segni di violenza sul corpo. Per questo potrebbero presto fermarsi le indagini sulla morte di Sartori. “Nella maggior parte dei suicidi non si saprà mai la causa del gesto”, hanno confermato a Fanpage.it i militari della caserma di Milano.

Morte Giacomo Sartori: indagini verso lo stop dopo conferma suicidio

Sono tante le domande senza risposta che ruotano attorno al giallo di Giacomo Sartori ma una cosa è certa: il trentenne non ha mai denunciato il furto del suo zaino e dei due computer. Lo hanno riferito i carabinieri a Fanpage.it. Anche per tale ragione si seguono piste differenti. I militari sono alla ricerca dei due computer oggetto del furto ma non perché potrebbero essere utili per capire le cause del suicidio del ragazzo.

I reali motivi che hanno portato Giacomo a compiere il tragico gesto potrebbero emergere dalle analisi del suo cellulare trovato poco distante dal corpo. Tuttavia, una volta confermato il suicidio, le indagini potrebbero non proseguire. È probabile inoltre che non si avrà mai la certezza sul perché il trentenne abbia compiuto quel gesto. Secondo i carabinieri Giacomo era sulle tracce dei due computer rubati. Stando a una loro ricostruzione, il giovane tecnico informatico avrebbe vagato per ore prima di parcheggiare la sua auto e procedere a piedi. Il suo corpo è stato rinvenuto poco distante, impiccato ad una grossa quercia. Sul motivo del suicidio però, secondo i carabinieri resterà con ogni probabilità un mistero.

