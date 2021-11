Morto Astro, fondatore degli UB40/ Terence Wilson aveva 64 anni: “Breve malattia”

È morto Terence Wilson, in arte Astro, il fondatore degli UB40. Il cantante e musicista britannico aveva 64 anni. Il decesso, secondo quanto riporta Adnkronos, è arrivato al culmine di una “brevissima malattia”. A darne il triste annuncio sono stati gli altri membri della band attraverso le pagine social di quest’ultima. “Siamo assolutamente devastati e completamente addolorati. Il mondo non sarà più lo stesso senza di lui”, hanno scritto.

Si tratta del secondo lutto in un anno per il gruppo reggae pop nato a Birmingham negli anni Settanta. Ad agosto scorso, all’età di 62 anni, infatti, si è spento anche Brian Travers, sassofonista ed altro membro fondatore degli UB40, il quale aveva un cancro. Gli appassionati di musica di tutto il mondo si sono stretti attorno alla band, esprimendo sui social network numerosi messaggi di cordoglio.

Morto Astro, fondatore degli UB40: la storia della band

Gli UB40, la band il cui fondatore Astro è morto nelle scorse ore, era nata nel 1977. Il nome si deve a quello del modulo che in quegli anni serviva per richiedere il sussidio di disoccupazione nel Regno Unito. Il successo era arrivato negli anni Ottanta con brani unici nel loro genere. Il gruppo aveva fatto innamorare gli amanti del raggea, tanto da collezionare record su record. Soltanto la cover Red red wine (il brano originale è opera del cantautore statunitense Neil Diamond) ha venduto più di 100 milioni di copie.

Nel 2013 il fondatore Terence Wilson, in arte Astro, che era voce, percussioni e tromba della band, decise di lasciare, ma in questi ultimi anni ha continuato a esibirsi con un altro ex membro, ovvero Ali Campbell. I due nel 2022 avrebbero dovuto dare il via ad una importante tournée, che tuttavia purtroppo non si svolgerà. Il cantante e musicista britannico, infatti, si è spento a causa di una malattia all’età di 64 anni.

