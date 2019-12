Mosca, sparatoria davanti a sede servizi segreti: 3 morti/ Video: fermato assalitore

Russia, sparatoria a Mosca nei pressi della sede dei servizi segreti: bilancio di almeno tre morti, ma ci sono diversi feriti. Negli ultimi minuti sono arrivate le prime informazioni su quello che sembrerebbe essere un attentato: come spiega la stampa russa, un assalitore è stato identificato e neutralizzato. Circolano indiscrezioni da verificare sull’assalto: secondo alcune fonti, sarebbe stato solo un uomo ad aprire il fuoco nei pressi della sede dell’ex Kgb sovietico. Altre agenzie, invece, parlano di un commando composto da tre uomini. Subito dopo la sparatoria, sono giunte sul posto le forze speciali e le ambulanze per soccorrere i feriti. Ricordiamo che oggi, giovedì 19 dicembre 2019, è in programma la conferenza stampa di fine anno del presidente russo Vladimir Putin.

SPARATORIA A MOSCA DAVANTI A SEDE EX KGB: TRE MORTI

L’area della sede dei servizi segreti, una zona trafficata nel centro di Mosca, è stata blindata dalle forze dell’ordine e le strade nei dintorni sono state interedette al traffico. Come riportano i colleghi di Tg Com 24, nell’area è stata bloccata anche la copertura del telefoni cellulari. Sui social network sono stati condivisi alcuni video dei momenti immediatamente successivi all’assalto: le sequenze mostrano i passanti in stato di panico, con gli automobilisti che abbandonano le vetture per mettersi in salvo. Attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore: sul caso stanno indagando le forze speciali, attese novità sull’esatta dinamica dell’assalto e sulle condizioni delle persone rimaste ferite. Ricordiamo che un attentatore è stato neutralizzato dalle forze dell’ordine. Qui di seguito vi proponiamo i video pubblicati sui social network:

⚡⚡⚡ПЕРВОЕ ВИДЕО СТРЕЛЬБЫ НА ЛУБЯНКЕ. Слышны автоматные очереди. По некоторым данным, погиб один человек. Информация о раненых уточняется. pic.twitter.com/uFyEULk7qr — ВЕСТИ (@vesti_news) December 19, 2019

Один из нападавших нейтрализован. Об этом сообщила ФСБ. pic.twitter.com/APiTjv04Vr — ВЕСТИ (@vesti_news) December 19, 2019





