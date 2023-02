Motta, chi è il marito di Carolina Crescentini/ Doppie nozze: “Viviamo di emozioni”

Motta, chi è il marito di Carolina Crescentini

Francesco Motta, conosciuto semplicemente come Motta, è il marito di Carolina Crescentini, tra i protagonisti della terza stagione di Mare Fuori. Paroliere, cantante, batterista e polistrumentista tra i fondatori del gruppo Criminal Jokers, Motta è legato all’attrice dal 2017. I due si sono conosciuti in una radio che oggi non esiste più. Poi nel 2018 le prime nozze in municipio a New York: “La tradizione vuole che nell’abito ci sia un punto di blu, così ho trovato una t-shirt degli Aerosmith bianca punteggiata di blu” ha raccontato Carolina al Corriere della Sera.

Ricordando il primo matrimonio sulle pagine di Vanity Fair l’attrice ha detto: “Lo abbiamo fatto nel modo più rock ‘n’ roll del mondo. Da soli a New York, decidendolo un giorno prima, comprando due fedi al volo, io avevo una maglietta degli Aerosmith… È stato bellissimo”.

Motta e Carolina Crescentini: il doppio matrimonio

Qualche mese dopo, il 7 settembre 2019, si sono sposati una seconda volta in Italia: “Poi lo abbiamo rifatto in Italia, una cerimonia simbolica perché eravamo già legalmente sposati ed è stato un festone dal quale ci siamo ripresi dopo tre giorni. Non pensavo che mi sarei mai sposata”, ha detto l’attrice a Vanity Fair. In occasione del loro terzo anniversario di nozze, il 7 settembre, Francesco Motta ha dedicato un romantico post alla moglie Carolina Crescentini: “In 3 anni son successe tante cose e noi siamo sempre più forti. Grazie di esserci amore mio. Buon anniversario”, ha scritto l’artista su Instagram. Nonostante la differenza di età, Motta è più giovane di sei anni dell’attrice, i due hanno molto in comune: “Quando abbiamo iniziato a frequentarci, ci dicevano a entrambi di non fidarci: no, un’attrice no! No, un musicista no! Gente troppo imprevedibile, che non puoi controllare. Invece, visto che viviamo entrambi di emozioni, sempre in bilico, in realtà ci capiamo meglio”, ha svelato a Vanity Fair.

