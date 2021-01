Movida a Lucca, video choc: tutti vicini, no mascherine e balli/ E’ polemica sul web

E’ polemica a Lucca dopo le immagini circolanti nelle scorse ore sul web, che ritraggono una folla festante in piazza. Un video che risale alla serata di venerdì, quando era in vigore la zona gialla, e quando i bar e i ristoranti potevano restare aperti fino alle 18:00, con conseguente asporto fino alle 22:00. Ovviamente, vietati assembramenti, ma anche, implicitamente, feste e balli, ma evidentemente qualcuno a Lucca ha ben pensato di infischiarsene delle restrizioni.

Il tutto, come scrive il quotidiano La Nazione, è avvenuto in pieno centro storico, presso Porta dei Borghi, dove centinaia di giovani si sono ritrovati assieme per ballare dopo che qualcuno ha ben pensato di portare una cassa esterna, e dare vita ad una sorta di discoteca all’aria aperta. E’ così scattato il “festival abusivo”, con tanto di assembramenti e numerose mascherine abbassate, il tutto ripreso da vari smartphone che hanno poi postato i video sui social e sulle chat di WhatsApp.



MOVIDA A LUCCA, ASSEMBRAMENTI ANCHE A LIVORNO

Qualcosa di simile è accaduto a Livorno, nella zona degli aperitivi situata fra via Cambini e via Roma, e anche in questo caso i video a testimonianza non sono mancati. Condanna unanime in quel della città amaranto, con il sindaco, Luca Salvetti, che attraverso una conferenza stampa indetta appositamente nella giornata di ieri, sabato 9 gennaio, ha spiegato: “In questo sabato di zona arancione pattuglieremo il centro fin dalle 17 con la polizia municipale. Chiederemo ai locali di gestire la situazione al meglio, ma devo dire che ho ricevuto alcuni titolari e loro stessi si dicono preoccupati. Mi hanno offerto la massima collaborazione in tutte le scelte che il Comune farà. C’è amarezza perché per il comportamento insensato dei ragazzi gli stessi titolari e le loro attività ne fanno inevitabilmente le spese. Non sciupiamo tutto – ha concluso rivolgendosi ai suoi concittadini – stiamo andando bene ma serve rimanere prudenti”. Clicca qui per il video della festa a Lucca



