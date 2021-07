Mr Wrong/ Anticipazioni puntata oggi, 1 luglio: il primo bacio di Deniz e Ozan

Mr Wrong anticipazioni puntata di oggi, 1 luglio

Nella puntata di oggi, giovedì 1 luglio, della soap opera turca “Mr Wrong – Lezioni d’amore” Cansu ritira le sue analisi del sangue e scopre di essere incinta. Nel frattempo Ozan e Deniz escono per il loro primo appuntamento romantico, in cui si scambiano il loro primo bacio. Sevim e Fitant, dopo aver scoperto da da Haydar che Ezgi e Ozgur stanno insieme, contattano la madre di Ezgi per saperne di più e Nevin conferma quanto scoperto, rivelando di voler accettare la razione dei ragazzi. Invece Sevim studia un piano per cercare di dividere i due innamorati. Tolga, con l’aiuto di Serdar porta avanti il suo piano per rovinare la vita a Ozgur.

Mr Wrong, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera turca “Mr Wrong – Lezioni d’amore” la festa a sorpresa per il compleanno di Ezgi prosegue: Deniz e Ozan cantante una canzone per la festeggiata e alla fine dell’esibizione lo chef chiede all’avocato di uscire insieme e lei accetta. Levent, che ha bevuto troppo, chiede a Cansu di sposarlo e la ragazza accetta, ma al risveglio il medico non ricorderà di averle fatto la proposta mandando su tutte le furie la cugina di Ezgi, che decide di lasciarlo. Dopo la festa Ezgi e Ozgur trascorrono la notte insieme e al risveglio fanno colazione insieme. La ragazza rivela al fidanzato di aver trovato un nuovo lavoro, non sapendo che è stata assunta da Tolga, il cugino di Ozgur, in combutta con Serdar. Al colloquio Ezgi riceve un nuovo computer, mentre Tolga guarda dalle telecamere la scena. Haydar rivela a Sevim e Fitant che Ezgi non solo è tornata ad Istanbul ma si è rimessa assieme ad Ozgur. Ezgi chiama la madre e le dice di essere innamorata di Ozgur. Deniz, per colpa di Irem, viene costretta dal suo capo a scegliere tra il lavoro e la sua relazione con OZan.

