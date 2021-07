Mr Wrong/ Anticipazioni puntata oggi, 2 luglio: Serdar ci riprova con Ezgi

Mr Wrong anticipazioni puntata di oggi, 2 luglio

Nella puntata di oggi, venerdì 2 luglio, della soap opera turca “Mr Wrong – Lezioni d’amore” all’evento Ezgi incontra Serdar che fa di tutto per sedurla. Intanto a La gabbia Yesim rivela a Ozgur che il fratello ed Ezgi sono insieme. L’Atasoy parte immediatamente per raggiungere la fidanzata, che ha ovviamente respinto le attenzioni del medico. I due passano la notte insieme, mentre Serdar si consola con Irem. I due in passato sono stati amanti e adesso lavorano entrambi per Tolga. Sevim e Fitant partono per Bursa per parlare con Nevin. Le cose sembrano andare per il meglio per Ozgur e Ezgi, ma ben presto Tolga rivelerà il suo terribile piano…

Mr Wrong, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera turca “Mr Wrong – Lezioni d’amore” Sevim e Fitant scoprono che Ezgi non solo è tornata ad Istanbul ma si è rimessa assieme a Ozgur. Le due domanderanno spiegazioni a Nevin che confermerà quanto scoperto dalle signore, e dirà anche di essere disposta ad accettare la relazione dei due giovani. Ma Sevim non è intenzionata ad arrendersi è inizia a prevedere un piano che possa nuovamente dividere Ezgi da Ozgur. Tolga è ritornato ad Istanbul con l’intento di farla pagare al cugino, per un vecchio contenzioso familiare. Per incastrare l’Atasoy si è alleato con Serdar. Cansu ha scoperto di non essere incinta, infatti le sue analisi erano state scambiate con un’altra donna che lavora in ospedale sempre di nome Cansu. Ezgi si trova fuori Istanbul per un evento, non sapendo che dietro tutto c’è Serdar.

