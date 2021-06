Mr Wrong/ Anticipazioni puntata oggi, 30 giugno: Cansu è incinta?

Mr Wrong anticipazioni puntata di oggi, 30 giugno

Nella puntata di oggi, mercoledì 30 giugno, della soap opera turca “Mr Wrong – Lezioni d’amore” durante la festa per Ezgi, Levent si lascia trasportare dall’atmosfera romantica e chiede a Cansu di sposarlo. Ma la mattina dopo la ragazza avrà una spiacevole notizia: Levent era ubriaco e non si ricorda della sua proposta, mandando su tutte le furie la fidanzata. Al lavoro, però dopo aver ritirato le sue solite analisi di routine, Cansu scopre di essere incinta. Finita la festa, Deniz e Ozan rimangono insieme a guardare l’alba. I due escono finalmente insieme e si scambiano il loro primo bacio, ma la collega Irem vuole mettere i bastoni tra le ruote a Deniz sapendo che il loro capo non tollera relazioni con i clienti. Ezgi e Ozgur sono tornati insieme, ma la ragazza vuole comunque accettare il suo nuovo lavoro, non sapendo che il suo nuovo capo è il perfido cugino del ragazzo.

Nelle puntate precedenti della soap opera turca “Mr Wrong – Lezioni d’amore” Ezgi torna a Istanbul per un colloquio di lavoro, non sapendo che si tratta di un piano del perfido Tolga per rovinare il cugino Ozgur. La ragazza chiarisce con Deniz e Cansu, che sono sinceramente pentite per non aver capito i suoi sentimenti per Ozgur e organizzato una festa con Serdar. Le due amiche con l’aiuto di Ozan e Levent riescono a far incontrare Ezgi e Ozgur ricreando la romantica sorpresa che l’Atasoy aveva organizzato per lei nel posto in cui si sono scambiati il primo bacio. I due finalmente tornano insieme e possono festeggiare il compleanno della ragazza insieme ai loro amici.

