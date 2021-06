Mr Wrong/ Anticipazioni puntata oggi, 8 giugno: Ozgur si prende cura di Ezgi

Mr Wrong, anticipazioni puntata oggi, 8 giugno

Nella puntata di oggi, martedì 8 giugno, della serie turca “Mr Wrong” Ezgi è decisa a non accompagnare Ozgur alle nozze della sorella, ma non sa che il locale dov è stata assunta è proprio quello dell’Atasoy. Quando i due si incontrano alla Gabbia, Ozgur si rifiuta di assumerla. Ezgi va a trovare Cansu in ospedale ma lì si imbatte nel suo ex fidanzato con la nuova compagna evidentemente incinta. Dopo quello che ha visto in ospedale, Ezgi si ubriaca e bussa alla porta di Ozgur, che decide di prendersi cura di lei…

Love is in the air/ Anticipazioni puntata oggi, 8 giugno: Eda conosce Alptekin

Mr Wrong, dove siamo rimasti

Nelle ultime puntate di “Mr Wrong“, Ozan si rende conto di essersi innamorati di Deniz: lo chef vorrebbe tanto approfondire la sua conoscenza ma la Koparan è irremovibile. L’affascinante chef de La Gabbia indossa il migliore dei suoi abiti e fissa un appuntamento presso lo studio di Deniz, richiedendo l’assistenza di un legale che curi gli interessi del locale. Non volendo darla per vinta alla sua collega Irem, Deniz accetta l’offerta di Ozan, ma a una sola condizione, che Ezgi inizi a lavorare per lui al locale. Deniz suggerisce a Ozan, di fare un colloquio con la Inal, in quanto esperta nel settore dell’organizzazione degli eventi. Disposto a tutto per conquistare Deniz, Ozan accetta. Per una serie coincidenze, Ezgi non scopre subito che lo chef è anche il socio di Ozgur, con cui ha litigato. Superato il colloquio con Ozan, la Inal rivela alle amiche la bella notizia. Durante la cena al locale, Ezgi cerca di non pensare alla lite con Ozgur, che ha portato alla rottura del patto, ma nel frattempo entra Serdar. Il medico è content di averla incontrata e la ragazza gli promette di organizzare quanto prima un altro appuntamento con lui. Però, senza i consigli di Ozgur, Ezgi non sa come conquistare Serdar. In preda alla confusione Ezgi racconta l’accaduto a Ozgur, che nonostante l’accordo saltato, decide di portarla a fare shopping, in vista dell’appuntamento con Serdar. La situazione si complica quando in negozio incontrano Soner. Intanto anche Cansu è arrabbiatissima con Levant, perché è convinta che non dirà mai alla figlia Zeynet della loro relazione.

