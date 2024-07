Anticipazioni Un posto al sole, settimana dal 29 luglio al 2 agosto 2024: Alberto segue Clara e Eduardo

Nuovi appuntamenti con Un posto al sole sono previsti per la prossima settimana, dal 29 luglio al 2 agosto 2024, come sempre in onda su Rai3; secondo le anticipazioni riportate da Coming Soon, Alberto decide di seguire Clara e Eduardo per scoprire dove si è trasferita la donna. Intanto Bice si scontra con Sergio e la loro lite ha conseguenze non solo su Guido e Mariella, ma anche su Marika e Rosa; Michele, intanto, è preoccupato per la vendita della radio ma Filippo lo invita a godersi la vacanza con Silvia.

Intanto il rapporto tra Marika e Rosa è sempre in bilico e sembra essersi congelato, discorso opposto per Bice e Mariella che, invece, si sono riavvicinate; Clara e Eduardo, nel mentre, sono al settimo cielo per l’imminente parto ma inconsapevoli della vendetta architettata da Alberto, che vuole riprendersi Federico. Intanto Filippo spera che Roberto non acquisti la radio, mentre il Ferri è sempre più nervoso e Marina se ne rendo conto; la situazione legata a Tommaso, infatti, gli crea frustrazione e tensione.

Anticipazioni Un posto al sole: Marina sospetta dei piani di Roberto

Le anticipazioni di Un posto al sole per la settimana dal 29 luglio al 2 agosto 2024 proseguono con i dubbi di Marina su Roberto; la donna è convinta che il suo uomo abbia un piano in mente per acquistare la radio di Chiara. Nel frattempo, Claudia medita di lasciare Napoli e Marika e Bice tornano a litigare in spiaggia, mentre Manuel è nervoso al pensiero di ritornare a casa e Rosa teme che suo figlio sia turbato da qualcosa.

Marika e Bice si rendono conto alla fine di non essere così diverse e si riavvicinano, mentre Mariella vorrebbe riconquistare Guido e Roberto, nel processo per l’affidamento di Tommaso, ha in mente una nuova strategia contro Ida; Renato parte per le vacanze in Sicilia con la famiglia mentre Niko, con il supporto di Jimmy, cambia i suoi programmi. Tra Mariella e Guido la distanza pare incolmabile nonostante le buone intenzioni della donna, con l’uomo che decide di rimanere fuori casa per qualche giorno; intanto la partenza per la Sicilia è a rischio per Jimmy, Giulia e Niko…