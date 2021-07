Mr Wrong/ Anticipazioni puntata serale 6 luglio: Tolga minaccia Ezgi e Ozgur!

Mr wrong anticipazioni puntata di oggi, 6 luglio

Questa sera, martedì 6 luglio, alle 21.30 su Canale 5 va in onda un nuovo appuntamento con “Mr Wrong – Lezioni d’amore”, con Can Yaman. Tolga ha comprato l’intero edificio in cui si trova il nuovo locale di Ozgur, ma non solo: il terribile cugino ha una denuncia da consegnare alla polizia, con cui accusa Ezgi di aver diffuso dati sensibili della sua azienda a delle aziende concorrenti. Tolga non denuncerà Ezgi solo se Ozgur gli cederà La Gabbia e il nuovo locale. Con l’aiuto di Ozan e Deniz, Ozgur ed Ezgi si recano alla location dove è stato organizzato l’evento dell’associazione di Serdar per chiedere le registrazioni delle telecamere di sorveglianza, ma Tolga ha corrotto il personale addetto alla sicurezza, che nega loro l’accesso ai video. Intanto Cansu, dopo la proposta di matrimonio di Levent, passa del tempo con Zeynep, che sembra aver accettato la fidanzata del padre. Deniz capisce che anche Irem è coinvolta nel complotto e chiede le registrazioni delle telecamere a circuito chiuso dello studio legale del signor Ercument: è stata la ex collega a sostituire i documenti per la licenza del nuovo locale di Ozan e Ozgur. Irem viene licenziata e Serdar prende le distanze da lei: la ragazza decide quindi di svelare a Levent alcuni illeciti del giovane medico…

Mr Wrong, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti di “Mr Wrong – Lezioni d’amore” Ezgi ha svolto con successo il suo primo incarico per l’agenzia di comunicazione di Tolga. La ragazza ignora che il suo capo è il cugino di Ozgur, pronto a tutto per rovinarlo. All’evento Serdar, in combutta con Tolga, ha cercato di avvicinarsi a Ezgi che lo ha gentilmente respinto, venendo poi raggiunta da Ozgur. Il medico ha trascorso la notte con Irem, collega di Deniz e sua ex amante. Tornati a Istanbul, Ezgi e Ozgur hanno organizzato una sorpresa per Cansu: Levent le ha finalmente chiesto di sposarlo, nonostante la ragazza non sia incinta. Deniz si è licenziata non volendo scegliere tra il suo lavoro e la sua relazione con Ozan. Intanto Sevim e Fitnat sono arrivate a Bursa per parlare con Nevin e Unal, intenzionate a far lasciare i figli. Al nuovo locale Ozgur ed Ezgi sono stati raggiunti da Tolga, pronto a rivelare il suo piano…

