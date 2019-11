Muhamad Diaoune/ Il giocatore del Sant’Ambroeus F.C. al fianco di Carola Rackete

Non solo Carola Rackete a Che Tempo che Fa. Insieme alla capitana della Sea-Watch 3, per la prima volta ospite da Fabio Fazio su Raidue, ci sarà anche il giovane senegalese Muhamad Diaoune, giocatore della Sant’Ambroeus F.C di Milano. Si tratta di una squadra composta esclusivamente da richiedenti asilo e rifugiati, di persone in difficoltà. La presenza di Muhamed Diauone sposterà inevitabilmente l’attenzione sul tema del razzismo, altra tematica molto cara alla comandante Rackete, che alla stampa aveva dichiarato: “Mi fa molto più effetto il razzismo verso le altre persone, le discriminazioni e le ingiustizie sociali che ci sono nel mondo. Quello che oggi si può fare per cambiare questo stato di cose è mettersi insieme per lottare per gli stessi obiettivi, per difendere i diritti umani”. Muhamed Diauone, dunque, racconterà la sua storia, compresi i motivi che lo hanno portato in Italia.

Muhamed Diauone e Carola Rackete per i diritti dei profughi

Carola Rackete e Muhamed Diauone sono inevitabilmente accomunati dalla lotta per i diritti dei profughi. La Rackete ha addirittura scritto un libro, dopo aver sfidato di fatto le leggi italiane e i divieti imposti dell’allora ministro dell’Interno Matteo Salvini, che aveva negato lo sbarco a Lampedusa della sua Sea Watch 3. Anche su questo, molto probabilmente, Muhamed Diauone sarà chiamato ad esprimersi ai microfoni di Fabio Fazio. Nel corso della puntata difficilmente si potrà evitare l’argomento Matteo Salvini, soprattutto dopo le posizioni nette portate avanti dal leader leghista. L’appuntamento, che si preannuncia ricco di temi destinati a far discutere, è per questa sera, domenica 24 novembre, in prima serata su Raidue. Muhamed Diauone, insieme a Carola Rackete, sarà uno dei protagonisti.

