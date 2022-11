Mullah Omar, talebani rivelano il luogo della sepoltura/ “Segreta per anni perché…”

Mullah Omar, perché il luogo della sepoltura era segreto

I talebani hanno rivelato dove si trova la tomba del fondatore del movimento, Mullah Omar, la cui morte e sepoltura sono state tenute segreto per anni. Tante, nel corso degli anni, le ipotesi su dove si trovasse Omar, dopo che i talebani furono cacciati dal potere nel 2001 da un’invasione guidata dagli Stati Uniti. Solamente nell’aprile 2015 il gruppo ammise che il leader era morto due anni prima.

Audun Carlsen: "Boy George un mostro, doloroso vederlo in tv"/ "Messaggio sbagliato"

Il portavoce talebano Zabihullah Mujahid ha rivelato all’Agence France-Presse che alti dirigenti del movimento hanno partecipato a una cerimonia presso la sua tomba vicino Omarzo, nel distretto di Suri nella provincia di Zabul. Adesso, a detta dei talebani, è possibile sapere dove si trovi sepolto Mullah Omar, visto che non ci sono più nemici in giro. Il portavoce ha infatti sottolineato: “Dato che molti nemici erano in giro e il paese era occupato, per evitare danni alla tomba è stato tenuto segreto. Solo i familiari più stretti erano a conoscenza del luogo”.

Gamba amputata dopo aver calpestato spine/ Infezione e due attacchi cardiaci

Mullah Omar, rivelato il luogo della sepoltura

I talebani sono tornati al potere nell’agosto del 2021, mettendo in fuga e forze governative. L’esercito guidato dagli Stati Uniti, che ha occupato il Paese per 20 anni, è stato dunque costretto a fuggire. Dopo aver rivelato il luogo della sepoltura di Mullah Omar, sono anche state rese note alcune immagini dei talebani attorno alla tomba di mattoni bianchi, ricoperta da ghiaia e racchiusa in una gabbia di metallo verde, dove è sepolto Omar. “Ora la decisione è stata presa… Non ci sono problemi per le persone a visitare la tomba”, ha detto Mujahid.

SOS SCUOLE CRISTIANE IN ISRAELE/ Crisi e disprezzo, 64 istituti a rischio chiusura

Omar aveva circa 55 anni quando morì: fondò i Talebani nel 1993 per reprimere la guerra civile intestina scoppiata in seguito all’occupazione decennale sovietica. I talebani hanno preso, sotto la sua guida, una versione estremamente austera del governo islamico: esclude le donne dalla vita pubblica, sono state introdotte punizioni pubbliche e una repressione delle libertà che dall’agosto 2021 è tornata in auge.











© RIPRODUZIONE RISERVATA