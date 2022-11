Multe/ Da gennaio 2023 le sanzioni aumenteranno del 14,9%

Gli automobilisti che commetteranno violazioni del codice della strada dal primo gennaio 2022 potrebbero scattare molte con un aumento del 15% degli importi delle sanzioni pecuniarie previste dal codice della strada.

Multe: perché gli aumenti

Dal primo gennaio 2023 potrebbe scattare un aumento del 15% per tutti gli importi delle sanzioni pecuniarie previste dal codice della strada per gli automobilisti distratti. Infatti questo risulta dal comunicato dei dati Istat sull’aumento biennale del 14,9% dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, il cosiddetto indice Foi.

LEGGE DI BILANCIO 2023/ I veri segnali da cercare dietro le "bandierine"

Questo indice viene calcolato in riferimento al mese di ottobre e si traduce nell’incremento più alto da quando è entrato in vigore il nuovo codice della strada.

Il primo aumento fu applicato nel 1997 e fu del 17,5% che venne però calcolato in quattro anni invece che due come sta per accadere adesso. Quindi il 31 dicembre 2020 era stata applicata addirittura una diminuzione dello 0,2%. Ma il dato è in continuo aggiornamento e per questo, secondo l’articolo 195 comma 3 del codice della strada la variazione tra novembre 2022 e novembre 2020 verrà comunicata dall’istat sarà con ogni probabilità di 14,9%.

INFLAZIONE/ Il "virus" che ci regalerà più di una recessione

Multe: le più salate

Ciò significa che un divieto di sosta anziché 42 euro verrebbe a costare fino a 95 euro: le precedenti sanzioni infatti imponevano una multa che andava da 42 a 48 euro, invece le nuove andranno da 83 a 95 euro.

Il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza invece costerà da 165 a 190 euro e chi guida con il telefono oppure decide di fermarsi nei luoghi destinati alla sosta per gli invalidi pagherà da 165 a 190 euro.

Chi invece passerà con la luce rossa del semaforo pagherà da 173 a 199 euro e chi invece circola senza la revisione da 543 a 624 euro per la guida in stato di ebbrezza oppure con il tasso alcolemico tra 0,5 e 0,8 grammi per litro. Da 845 a 971 per l’eccesso di velocità oltre 60 km.

SPILLO/ Salari antinflazione e riassetto bancario: quei nuovi segnali dalla Germania

Le multe più alte invece andranno da 866 a 995 per chi non è coperto dall’assicurazione e da 5100 a 5860 per la guida senza patente oppure con la patente di categoria diversa. Naturalmente il 14,9% sarà un aumento che potrebbe addirittura non fermarsi qui ma potrebbe essere aggiornato anche considerato l’ultimo mese dell’anno 2022.











© RIPRODUZIONE RISERVATA